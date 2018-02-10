مباشر | تداعيات اسقاط سوريا لطائرة F16 اسرائيلية

الجيش الإسرائيلي: غير معنيين بالتصعيد وسوريا وإيران تلعبان بالنار

الجيش الإسرائيلي: غير معنيين بالتصعيد وسوريا وإيران تلعبان بالنار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا يسعى للتصعيد مع جبهة الشمال، زاعماً أن إيران وسوريا تلعبان بالنار، وأنها مستعدة لكل الاحتمالات بعد التصعيد المفاجئ مع سوريا.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، وفق ما أورد (i24news)، أن إيران وسوريا "تلعبان بالنار بارتكابهما مثل هذه الأعمال العدوانية"، وفق تعبيره.

وأضاف: "إننا لا نسعى إلى التصعيد؛ لكننا جاهزون لمختلف السيناريوهات"، متوعداً بتدفيع "ثمن باهظ" على مثل هذه الأعمال.

وتابع معلقاً على الطائرة بدون طيار الإيرانية التي اعترضتها إسرائيل في مجالها الجوي قادمة من سوريا: "هذا الانتهاك الإيراني الأشد والأفضح على السيادة الإسرائيلية خلال السنوات الماضية؛ لذلك جاء ردنا بمثل هذه الشدة؛ لكننا جاهزون لمختلف السيناريوهات، ومستعدون لتدفيع ثمن باهظ على مثل هذه الأعمال".

أخبار ذات صلة

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

فيديو وصور: ماذا تمتلك الدفاعات الجوية السورية من أسلحة ردع؟

فيديو وصور: ماذا تمتلك الدفاعات الجوية السورية من أسلحة ردع؟

فيديو: تعرف على (سام 5) الذي أسقط طائرة الـ (f16) الإسرائيلية

فيديو: تعرف على (سام 5) الذي أسقط طائرة الـ (f16) الإسرائيلية

سوريا: أي اعتداء إسرائيلي جديد سيلقى رداً قاسياً وجدياً

سوريا: أي اعتداء إسرائيلي جديد سيلقى رداً قاسياً وجدياً

لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل

لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بكيرات: الاحتلال ينفق ملايين الدولارات يومياً لتهويد القدس

بكيرات: الاحتلال ينفق ملايين الدولارات يومياً لتهويد القدس

الاحتلال يمنع تنظيم حفل لتكريم معلمين متقاعدين في القدس

الاحتلال يمنع تنظيم حفل لتكريم معلمين متقاعدين في القدس

الرئيس يستقبل رئيس الوزراء الهندي في رام الله

الرئيس يستقبل رئيس الوزراء الهندي في رام الله

فصائل: المطلوب تشكيل جبهة مقاومة عربية وإسرائيل تجر المنطقة للمواجهة

فصائل: المطلوب تشكيل جبهة مقاومة عربية وإسرائيل تجر المنطقة للمواجهة

عربي

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل

لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 12 هدفاً سورياً وإيرانياً في دمشق

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 12 هدفاً سورياً وإيرانياً في دمشق

منوعات

الإرهاب يسيطرعلى &#34;ذا فويس&#34; فرنسا.. والجميلة المحجبة تنسحب

الإرهاب يسيطرعلى "ذا فويس" فرنسا.. والجميلة المحجبة تنسحب

هل تزوجت &#34;شرين&#34; من &#34;حسام حبيب سراً؟

هل تزوجت "شرين" من "حسام حبيب سراً؟

فيديو: زوجة الميرغني تسخر من &#34; أسنانة&#34; ويهددها بالطلاق على الهواء

فيديو: زوجة الميرغني تسخر من " أسنانة" ويهددها بالطلاق على الهواء

فيديو: محامي جوهرة &#34;شرطة السياحة ستدفع الراقصات للرقص بشورتات وتيشرتات كورة&#34;

فيديو: محامي جوهرة "شرطة السياحة ستدفع الراقصات للرقص بشورتات وتيشرتات كورة"