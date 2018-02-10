الجيش الإسرائيلي: غير معنيين بالتصعيد وسوريا وإيران تلعبان بالنار

رام الله - دنيا الوطن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا يسعى للتصعيد مع جبهة الشمال، زاعماً أن إيران وسوريا تلعبان بالنار، وأنها مستعدة لكل الاحتمالات بعد التصعيد المفاجئ مع سوريا.



وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، وفق ما أورد (i24news)، أن إيران وسوريا "تلعبان بالنار بارتكابهما مثل هذه الأعمال العدوانية"، وفق تعبيره.



وأضاف: "إننا لا نسعى إلى التصعيد؛ لكننا جاهزون لمختلف السيناريوهات"، متوعداً بتدفيع "ثمن باهظ" على مثل هذه الأعمال.



وتابع معلقاً على الطائرة بدون طيار الإيرانية التي اعترضتها إسرائيل في مجالها الجوي قادمة من سوريا: "هذا الانتهاك الإيراني الأشد والأفضح على السيادة الإسرائيلية خلال السنوات الماضية؛ لذلك جاء ردنا بمثل هذه الشدة؛ لكننا جاهزون لمختلف السيناريوهات، ومستعدون لتدفيع ثمن باهظ على مثل هذه الأعمال".