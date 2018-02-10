الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تسمع صوت جنود الإسلام عند حدودها

رام الله - دنيا الوطن

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد ​حسين سلامي​: إن إيران قادرة على استهداف كل القواعد الأميركية في المنطقة وتدميرها، مشيراً إلى أن الصواريخ جزء من قدرات إيران الدفاعية، ولا تفاوض مطلقاً على القدرات الصاروخية.



وأكد سلامي، في تصريحات صحفية، أن "الوجود العسكري الأميركي في الدول الإسلامية غير قانوني، وذلك أدّى إلى انعدام الأمن وانتشار ​الإرهاب​".



وشدد العميد سلامي، على أنّه "ليس مقبولًا نقض السيادة السورية من قبل أي دولة"، مشيراً إلى أنّ "الوجود الأميركي في ​سوريا​ غير قانوني وسيواجه الهزيمة".



ولفت إلى أن "التواجد الإيراني في سوريا ليس تواجداً عسكرياً وإنّما تواجد استشاري، وجيش سوريا قادر على الدفاع عن بلاده"، معتبراً أن "إسرائيل اليوم باتت تسمع صوت جنود الإسلام عند حدودها".