سوريا: أي اعتداء إسرائيلي جديد سيلقى رداً قاسياً وجدياً

رام الله - دنيا الوطن

قالت غرفة عمليات حلفاء سوريا، إن أي اعتداء إسرائيلي جديد على سوريا، سيلقى رداً قاسياً وجدياً، مشيرة إلى أن طائرات إسرائيلية، استهدفت محطة الطائرات المسيرة في مطار الـ T 4.



وأضافت في بيان صحفي، السبت، إن إدعاءات العدو الإسرائيلي بأن الطائرة المسيرة، دخلت المجال الجوي لفلسطين المحتلة كذب وافتراء، وفق ما أوردت قناة (الميادين) اللبنانية.



وفي ذات السياق، قال مصدر ميداني سوري، إن الدفاعات الجوية السورية، أسقطت، اليوم السبت، ستة صواريخ إسرائيلية، كانت تستهدف نقاطاً للجيش السوري بريف دمشق الجنوبي.



وأوضح المصدر، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن "الصواريخ الإسرائيلية الستة، كانت تستهدف نقاطاً للجيش السوري في منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي".



وكان التلفزيون الرسمي السوري، أكد صباح اليوم السبت، أن "المضادات الجوية السورية، تصدت لعدوان إسرائيلي جديد، استهدف مواقع عسكرية في المنطقتين الوسطى والجنوبية".



وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن "مقاتلة من نوع إف 16 إسرائيلية أُسقطت بنيران سورية، فجر اليوم السبت، شمالي البلاد".