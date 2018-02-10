مباشر | تداعيات اسقاط سوريا لطائرة F16 اسرائيلية

سوريا: أي اعتداء إسرائيلي جديد سيلقى رداً قاسياً وجدياً

سوريا: أي اعتداء إسرائيلي جديد سيلقى رداً قاسياً وجدياً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت غرفة عمليات حلفاء سوريا، إن أي اعتداء إسرائيلي جديد على سوريا، سيلقى رداً قاسياً وجدياً، مشيرة إلى أن طائرات إسرائيلية، استهدفت محطة الطائرات المسيرة في مطار الـ T 4.

وأضافت في بيان صحفي، السبت، إن إدعاءات العدو الإسرائيلي بأن الطائرة المسيرة، دخلت المجال الجوي لفلسطين المحتلة كذب وافتراء، وفق ما أوردت قناة (الميادين) اللبنانية.

وفي ذات السياق، قال مصدر ميداني سوري، إن الدفاعات الجوية السورية، أسقطت، اليوم السبت، ستة صواريخ إسرائيلية، كانت تستهدف نقاطاً للجيش السوري بريف دمشق الجنوبي.

وأوضح المصدر، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن "الصواريخ الإسرائيلية الستة، كانت تستهدف نقاطاً للجيش السوري في منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي".

وكان التلفزيون الرسمي السوري، أكد صباح اليوم السبت، أن "المضادات الجوية السورية، تصدت لعدوان إسرائيلي جديد، استهدف مواقع عسكرية في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن "مقاتلة من نوع إف 16 إسرائيلية أُسقطت بنيران سورية، فجر اليوم السبت، شمالي البلاد".

أخبار ذات صلة

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

فيديو وصور: ماذا تمتلك الدفاعات الجوية السورية من أسلحة ردع؟

فيديو وصور: ماذا تمتلك الدفاعات الجوية السورية من أسلحة ردع؟

الجيش الإسرائيلي: غير معنيين بالتصعيد وسوريا وإيران تلعبان بالنار

الجيش الإسرائيلي: غير معنيين بالتصعيد وسوريا وإيران تلعبان بالنار

فيديو: تعرف على (سام 5) الذي أسقط طائرة الـ (f16) الإسرائيلية

فيديو: تعرف على (سام 5) الذي أسقط طائرة الـ (f16) الإسرائيلية

لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل

لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بكيرات: الاحتلال ينفق ملايين الدولارات يومياً لتهويد القدس

بكيرات: الاحتلال ينفق ملايين الدولارات يومياً لتهويد القدس

الاحتلال يمنع تنظيم حفل لتكريم معلمين متقاعدين في القدس

الاحتلال يمنع تنظيم حفل لتكريم معلمين متقاعدين في القدس

الرئيس يستقبل رئيس الوزراء الهندي في رام الله

الرئيس يستقبل رئيس الوزراء الهندي في رام الله

فصائل: المطلوب تشكيل جبهة مقاومة عربية وإسرائيل تجر المنطقة للمواجهة

فصائل: المطلوب تشكيل جبهة مقاومة عربية وإسرائيل تجر المنطقة للمواجهة

عربي

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل

لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 12 هدفاً سورياً وإيرانياً في دمشق

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 12 هدفاً سورياً وإيرانياً في دمشق

منوعات

الإرهاب يسيطرعلى &#34;ذا فويس&#34; فرنسا.. والجميلة المحجبة تنسحب

الإرهاب يسيطرعلى "ذا فويس" فرنسا.. والجميلة المحجبة تنسحب

هل تزوجت &#34;شرين&#34; من &#34;حسام حبيب سراً؟

هل تزوجت "شرين" من "حسام حبيب سراً؟

فيديو: زوجة الميرغني تسخر من &#34; أسنانة&#34; ويهددها بالطلاق على الهواء

فيديو: زوجة الميرغني تسخر من " أسنانة" ويهددها بالطلاق على الهواء

فيديو: محامي جوهرة &#34;شرطة السياحة ستدفع الراقصات للرقص بشورتات وتيشرتات كورة&#34;

فيديو: محامي جوهرة "شرطة السياحة ستدفع الراقصات للرقص بشورتات وتيشرتات كورة"