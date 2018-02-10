لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة العبرية الثانية: إن إسرائيل وضعت الولايات المتحدة الأميركية وروسيا في صورة التطورات الميدانية التي جرت على الحدود الشمالية فجر وصباح اليوم السبت.



ووفق القناة العبرية، فإن إسرائيل أوضحت للجانبين، أنها غير معنية بالتصعيد، وأنها طلبت منهما التدخل لمنع تدهور الأوضاع بشكل أكبر.



وقال مسؤول سياسي إسرائيلي، لم تذكر القناة اسمه أن "الحكومة الإسرائيلية تنظر بخطورة بالغة للتصعيد على الحدود الشمالية"، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة باختراق سيادتها الأمنية.



واعتبر الناطق العسكري للجيش الإسرائيلي العميد رونين مانليس، أن محاولة طائرة إيرانية اختراق الأجواء الإسرائيلية "اعتداء تخريبي.



وأشارت القناة، إلى أن الجيش لن يتسامح مع أي محاولة لاختراق السيادة الإسرائيلية، متهماً سوريا وإيران باللعب بالنار.