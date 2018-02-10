مباشر | تداعيات اسقاط سوريا لطائرة F16 اسرائيلية

لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل

لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة العبرية الثانية: إن إسرائيل وضعت الولايات المتحدة الأميركية وروسيا في صورة التطورات الميدانية التي جرت على الحدود الشمالية فجر وصباح اليوم السبت.

ووفق القناة العبرية، فإن إسرائيل أوضحت للجانبين، أنها غير معنية بالتصعيد، وأنها طلبت منهما التدخل لمنع تدهور الأوضاع بشكل أكبر.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي، لم تذكر القناة اسمه أن "الحكومة الإسرائيلية تنظر بخطورة بالغة للتصعيد على الحدود الشمالية"، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة باختراق سيادتها الأمنية.

واعتبر الناطق العسكري للجيش الإسرائيلي العميد رونين مانليس، أن محاولة طائرة إيرانية اختراق الأجواء الإسرائيلية "اعتداء تخريبي.

وأشارت القناة، إلى أن الجيش لن يتسامح مع أي محاولة لاختراق السيادة الإسرائيلية، متهماً سوريا وإيران باللعب بالنار.

أخبار ذات صلة

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

فيديو وصور: ماذا تمتلك الدفاعات الجوية السورية من أسلحة ردع؟

فيديو وصور: ماذا تمتلك الدفاعات الجوية السورية من أسلحة ردع؟

الجيش الإسرائيلي: غير معنيين بالتصعيد وسوريا وإيران تلعبان بالنار

الجيش الإسرائيلي: غير معنيين بالتصعيد وسوريا وإيران تلعبان بالنار

فيديو: تعرف على (سام 5) الذي أسقط طائرة الـ (f16) الإسرائيلية

فيديو: تعرف على (سام 5) الذي أسقط طائرة الـ (f16) الإسرائيلية

سوريا: أي اعتداء إسرائيلي جديد سيلقى رداً قاسياً وجدياً

سوريا: أي اعتداء إسرائيلي جديد سيلقى رداً قاسياً وجدياً

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بكيرات: الاحتلال ينفق ملايين الدولارات يومياً لتهويد القدس

بكيرات: الاحتلال ينفق ملايين الدولارات يومياً لتهويد القدس

الاحتلال يمنع تنظيم حفل لتكريم معلمين متقاعدين في القدس

الاحتلال يمنع تنظيم حفل لتكريم معلمين متقاعدين في القدس

الرئيس يستقبل رئيس الوزراء الهندي في رام الله

الرئيس يستقبل رئيس الوزراء الهندي في رام الله

فصائل: المطلوب تشكيل جبهة مقاومة عربية وإسرائيل تجر المنطقة للمواجهة

فصائل: المطلوب تشكيل جبهة مقاومة عربية وإسرائيل تجر المنطقة للمواجهة

عربي

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل

لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 12 هدفاً سورياً وإيرانياً في دمشق

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 12 هدفاً سورياً وإيرانياً في دمشق

منوعات

الإرهاب يسيطرعلى &#34;ذا فويس&#34; فرنسا.. والجميلة المحجبة تنسحب

الإرهاب يسيطرعلى "ذا فويس" فرنسا.. والجميلة المحجبة تنسحب

هل تزوجت &#34;شرين&#34; من &#34;حسام حبيب سراً؟

هل تزوجت "شرين" من "حسام حبيب سراً؟

فيديو: زوجة الميرغني تسخر من &#34; أسنانة&#34; ويهددها بالطلاق على الهواء

فيديو: زوجة الميرغني تسخر من " أسنانة" ويهددها بالطلاق على الهواء

فيديو: محامي جوهرة &#34;شرطة السياحة ستدفع الراقصات للرقص بشورتات وتيشرتات كورة&#34;

فيديو: محامي جوهرة "شرطة السياحة ستدفع الراقصات للرقص بشورتات وتيشرتات كورة"