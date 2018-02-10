الجيش الإسرائيلي: قصفنا 12 هدفاً سورياً وإيرانياً في دمشق

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن سلاح الجو، نفذ غارات واسعة النطاق في الأراضي السورية، بعد التطورات الميدانية التي وقعت خلال الساعات الأخيرة.



وأوضح أدرعي، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، أنه تم قصف 12 هدفاً في الأراضي السورية؛ منها ثلاث بطاريات دفاع جوي للنظام السوري، وأربعة أهداف عسكرية إيرانية.



وأضاف، أن الطائرات التي كانت تنفذ الهجمات تعرضت لإطلاق نيران مضادة إلا أنها عادت لقواعدها بسلام، مشيراً إلى أن صفارات الإنذار التي دوت في مناطق الشمال، كانت بسبب هذه النيران، وأنه لم تسقط أي قذائف من الأراضي السورية في الشمال.



وأشار إلى أن الجيش مصمم على التصدي لأي محاولات لاختراق السيادة الإسرائيلية، وأنه مستعد للتعامل مع أي سيناريوهات كانت، لافتاً إلى أن الجيش، سيتحرك ميدانياً وفق الحاجة، وأنه لن يتوانى في ضرب العمق السوري.