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الرئيس يستقبل رئيس الوزراء الهندي في رام الله

الرئيس يستقبل رئيس الوزراء الهندي في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وصافح الرئيس عباس، ضيف فلسطين الكبير، واستعرضا حرس الشرف، الذي اصطف لتحيتهما، وجرى عزف السلامين الوطنيين الفلسطيني والهندي، قبل مصافحة كبار المسؤولين الفلسطينيين والهنديين.

ويعقد الرئيس عباس، ورئيس وزراء الهند، جلسة مباحثات مهمة، تتناول آخر مستجدات العملية السياسية، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وستشهد زيارة رئيس وزراء الهند، توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، بهدف تمتين أواصر الصداقة بين الشعبين الفلسطيني والهندي، وتعزيز التعاون في عدد من المجالات المهمة.

وكان رئيس الوزراء الضيف، وصل إلى رام الله، على متن مروحية عسكرية أردنية، نقلته من العاصمة عمان التي كان وصلها أمس في إطار جولة له في المنطقة.

وتوجه، فور وصوله، برفقة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إلى ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، حيث وضع إكليلاً من الزهور على الضريح، قبل أن يتوجه إلى متحف الشهيد عرفات.

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