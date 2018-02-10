مباشر | تداعيات اسقاط سوريا لطائرة F16 اسرائيلية

فيديو: حطام الطائرة الإسرائيلية في مدينة إربد الأردنية

فيديو: حطام الطائرة الإسرائيلية في مدينة إربد الأردنية
الطائرة الاسرائيلية
خاص دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو، بثته شبكة (رؤيا) الأردنية، اليوم السبت، حطام الطائرة الإسرائيلية التي أسقطتها المضادات الجوية السورية فجر اليوم في مدينة إربد الأردنية.

وحسب مقطع الفيديو، فإن أجزاءً كبيرة من حطام الطائرة الإسرائيلية، سقطت في مدينة إربد الأردنية، وهو الجزء الخلفي من حطام الطائرة.

يذكر، أن الدفاعات الجوية السورية، أسقطت فجر اليوم طائرة إسرائيلية من نوع (F16)، وذلك بعد أن نفذت غاراة جوية على الأراضي السورية، الأمر الذي أدى لإصابة الطيارين الإسرائليين.

فيديو: حطام الطائرة الإسرائيلية في مدينة إربد الأردنية
 

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