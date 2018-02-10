الإعلام العبري: نتنياهو وافق على استمرار العمليات بسوريا حسب الحاجة





واجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم السبت، لعقد مشاورات أمنية، في أعقاب التطورات على الحدود الشمالية بين إسرائيل وسوريا.



وكان قد صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أن رئيس هيئة أركان الجيش، وقادة سلاح الجو، يجرون عملية تقييم للوضع في مقر وزارة الأمن في "الكرياه" في تل أبيب.











رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وافق على استمرار العمليات في سوريا، حسب ما تقتضيه الحاجة.