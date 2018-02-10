بسبب تحقيقات التدخل الروسي بالانتخابات.. استقالة مسؤولة بوزارة العدل الأمريكية

بسبب تحقيقات التدخل الروسي بالانتخابات.. استقالة مسؤولة بوزارة العدل الأمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قدمت المسؤولة الأمريكية الثالثة في وزارة العدل، راشل براند، استقالتها من منصبها بعد تسعة أشهر فقط على توليها مهماتها، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وتأتي استقالة براند المتخصصة في قانون الأمن القومي، في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبرلمانيين جمهوريين للمحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في تواطؤ محتمل بين فريق الحملة الانتخابية لترامب وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية العام 2016، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية).

وكان المسؤولون في المعارضة الديمقراطية قد حذروا الرئيس دونالد ترامب من إقالة المسؤولين الرئيسيين في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال قادة الديمقراطيين في الكونغرس في رسالة لترامب: إن "إقالة رود روزنشتاين (المسؤول الثاني في وزارة العدل) ومسؤولين في وزارة العدل أو المدعي مولر يمكن أن تتسبب بأزمة دستورية غير مسبوقة" منذ عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.

وفي حال لو تمت إقالة روزنشتاين، كانت المسؤولة الثالثة في وزارة العدل الأميركية راشل براند ستجد نفسها في خط المواجهة مع البيت الأبيض لأنها كانت ستُشرف على التحقيق الذي يجريه مولر.

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