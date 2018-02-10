التلفزيون السوري: غارات إسرائيلية جديدة على مناطق في ريف دمشق

رام الله - دنيا الوطن

أعلن التلفزيون السوري، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مناطق عدة في ريف دمشق صباح اليوم السبت، فيما تصدى الجيش لها.



وأفاد التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية السورية أفشلت عدوان اسرائيلي الجديد في البلاد.



من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أن الطائرات الاسرائيلية استهدفت 12 موقعا في سوريا، من بينها منصات لمضادات الصواريخ.



من جانبها، أكدت القناة العاشرة العبرية، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت وحدة تابعة للحرس الجمهوري في دمشق.



هذا وأعلنت قناة (الجزيرة) الفضائية أن الغارات الاسرائيلية استهدفت مطار تيفور العسكري في سوريا، بالاضافة الى مستودع ذخيرة تابع للنظام السوري غرب مدينة الكسوة بريف دمشق، مما اسفر عن انفجار هائل داخله.



واكد موقع (مفزاك لايف) العبري أنه طلب من سكان الجولان الدخول للملاجئ بسبب الاحداث.



بدوره، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موافقته على استمرار العمليات في سوريا حسب ما تقتضيه الحاجة.



يشار إلى أن المضادات السورية، أطلقت النيران على طائرة عسكرية إسرائيلية من نوع (f-16) فجر اليوم، مما أسفر عى سقوطها.