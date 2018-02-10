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تمديد حالة الطوارئ في تونس

تمديد حالة الطوارئ في تونس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة التونسية، تمديد حالة الطوارئ، التي فرضتها منذ تشرين الثاني 2015، شهرا إضافيا، إثر هجوم انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قرر الجمعة 9 شباط، وبعد إستشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، تمديد حالة الطوارئ بتونس لمدة شهر واحد، إبتداء من 10 شباط إلى غاية 11 آذار2018.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قرر في الـ10 من تشرين الثاني 2017 تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر ابتداء من 12 من تشرين الثاني 2017، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج.

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