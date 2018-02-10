ادرعي يكشف عن مصير الطائرة الإيرانية

رام الله - دنيا الوطن

أكد أفيخاي ادرعي المتحدث بإسم الجيش ال​إسرائيل​ي، أن قواته رصدت إطلاق ​طائرة​ دون طيار إيرانية من مطار (تيفور) في منطقة تدمر في ​سوريا​ باتجاه اسرائيل.



وأضاف: "تم رصد الطائرة الإيرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي، وتم إسقاطها من قبل ​مروحية​ أباتشي، الطائرة سقطت داخل ​إسرائيل​ وموجودة لدينا".



وأوضح أدرعي، أنه "في أعقاب الحادث تم استهداف عربة إطلاق الطائرة الإيرانية في سوريا"، مؤكداً أنه "تم تدمير الهدف، كما تم إخلاء مقاتلة (f16) من قبل طياريْن اثنين داخل الأراضي الإسرائيلية، وهما بخير وبصحة جيدة.. لا نعلم بعد إن كانت الطائرة أصيبت من نيران سورية".



وختم حديثه قائلًا: "الحادث يعتبر هجوماً إيرانياً على سيادة إسرائيل وأمنها وحدودها".