"حزب الله" يتصدر أولويات تيلرسون بجلسات عون والحريري وبري

فيديو أرشيفي: ترامب: "حزب الله" يشكل "تهديداً" على الشرق الأوسط برمته



رام الله - دنيا الوطنقالت الولايات المتحدة الأمريكية: إن قضية (حزب الله) اللبناني ستمثل أولوية المحادثات بين القيادة اللبنانية ووزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان الأسبوع المقبل، حيث إن الإدارة الأمريكية تصنف الحزب اللبناني الذي يتزعمه الأمين العام حسن نصر الله (تنظيمًا إرهابيًا).وأكد مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية، أن تيلرسون سيلتقي في بيروت كلاً من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مشيراً إلى أن ذلك "سيمثل فرصة حقيقية لتأكيد دعمنا للبنان، الذي يواجه حالياً مجموعة كبيرة من التحديات بينها الدفاع عن حدوده من (الإرهاب) والتعامل مع التدفق الهائل لللاجئين، وفق تعبيره.وأضاف المسؤول الأمريكي: الزيارة تشدد على تمسكنا بالمؤسسات الوطنية اللبنانية، على رأسها القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي، علماً أنها تحارب تنظيمي الدولة والقاعدة وتضمن الاستقرار في لبنان.وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أن تيلرسون سيزور كلاً من: الأردن وتركيا ولبنان ومصر والكويت في جولة ستستمر من 11 وحتى 16 شباط/ فبراير الجاري.