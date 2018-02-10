مباشر | تداعيات اسقاط سوريا لطائرة F16 اسرائيلية

"حزب الله" يتصدر أولويات تيلرسون بجلسات عون والحريري وبري

"حزب الله" يتصدر أولويات تيلرسون بجلسات عون والحريري وبري
حزب الله
رام الله - دنيا الوطن
قالت الولايات المتحدة الأمريكية: إن قضية (حزب الله) اللبناني ستمثل أولوية المحادثات بين القيادة اللبنانية ووزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان الأسبوع المقبل، حيث إن الإدارة الأمريكية تصنف الحزب اللبناني الذي يتزعمه الأمين العام حسن نصر الله (تنظيمًا إرهابيًا).

وأكد مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية، أن تيلرسون سيلتقي في بيروت كلاً من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مشيراً إلى أن ذلك "سيمثل فرصة حقيقية لتأكيد دعمنا للبنان، الذي يواجه حالياً مجموعة كبيرة من التحديات بينها الدفاع عن حدوده من (الإرهاب) والتعامل مع التدفق الهائل لللاجئين، وفق تعبيره.

وأضاف المسؤول الأمريكي: الزيارة تشدد على تمسكنا بالمؤسسات الوطنية اللبنانية، على رأسها القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي، علماً أنها تحارب تنظيمي الدولة والقاعدة وتضمن الاستقرار في لبنان.

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أن تيلرسون سيزور كلاً من: الأردن وتركيا ولبنان ومصر والكويت في جولة ستستمر من 11 وحتى 16 شباط/ فبراير الجاري.

فيديو أرشيفي: ترامب: "حزب الله" يشكل "تهديداً" على الشرق الأوسط برمته

 

أخبار ذات صلة

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

فيديو وصور: ماذا تمتلك الدفاعات الجوية السورية من أسلحة ردع؟

فيديو وصور: ماذا تمتلك الدفاعات الجوية السورية من أسلحة ردع؟

الجيش الإسرائيلي: غير معنيين بالتصعيد وسوريا وإيران تلعبان بالنار

الجيش الإسرائيلي: غير معنيين بالتصعيد وسوريا وإيران تلعبان بالنار

فيديو: تعرف على (سام 5) الذي أسقط طائرة الـ (f16) الإسرائيلية

فيديو: تعرف على (سام 5) الذي أسقط طائرة الـ (f16) الإسرائيلية

سوريا: أي اعتداء إسرائيلي جديد سيلقى رداً قاسياً وجدياً

سوريا: أي اعتداء إسرائيلي جديد سيلقى رداً قاسياً وجدياً

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بكيرات: الاحتلال ينفق ملايين الدولارات يومياً لتهويد القدس

بكيرات: الاحتلال ينفق ملايين الدولارات يومياً لتهويد القدس

الاحتلال يمنع تنظيم حفل لتكريم معلمين متقاعدين في القدس

الاحتلال يمنع تنظيم حفل لتكريم معلمين متقاعدين في القدس

الرئيس يستقبل رئيس الوزراء الهندي في رام الله

الرئيس يستقبل رئيس الوزراء الهندي في رام الله

فصائل: المطلوب تشكيل جبهة مقاومة عربية وإسرائيل تجر المنطقة للمواجهة

فصائل: المطلوب تشكيل جبهة مقاومة عربية وإسرائيل تجر المنطقة للمواجهة

عربي

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

استطلاع صادم.. 59% من متابعي فيصل القاسم يؤيدون إسرائيل

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل

لمنع تدهور الأوضاع.. إسرائيل تطالب أمريكا وروسيا بالتدخل

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 12 هدفاً سورياً وإيرانياً في دمشق

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 12 هدفاً سورياً وإيرانياً في دمشق

منوعات

الإرهاب يسيطرعلى &#34;ذا فويس&#34; فرنسا.. والجميلة المحجبة تنسحب

الإرهاب يسيطرعلى "ذا فويس" فرنسا.. والجميلة المحجبة تنسحب

هل تزوجت &#34;شرين&#34; من &#34;حسام حبيب سراً؟

هل تزوجت "شرين" من "حسام حبيب سراً؟

فيديو: زوجة الميرغني تسخر من &#34; أسنانة&#34; ويهددها بالطلاق على الهواء

فيديو: زوجة الميرغني تسخر من " أسنانة" ويهددها بالطلاق على الهواء

فيديو: محامي جوهرة &#34;شرطة السياحة ستدفع الراقصات للرقص بشورتات وتيشرتات كورة&#34;

فيديو: محامي جوهرة "شرطة السياحة ستدفع الراقصات للرقص بشورتات وتيشرتات كورة"