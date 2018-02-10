لمخاوف أمنية.. ترامب يرفض نشر وثيقة سرية للديمقراطيين

لمخاوف أمنية.. ترامب يرفض نشر وثيقة سرية للديمقراطيين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، نشر وثيقة سرية أعدها الديمقراطيون تدحض اتهامات وجهها دونالد ترامب وبرلمانيون جمهوريون لمكتب التحقيقات الفدرالي في إطار التحقيق حول التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأميركية، ما يطلق عليه "روسيا غيت".

ووفق ما أورد موقع (عرب 48)، فقد برر ترامب رفضه نشر الوثيقة بحجة "مخاوف على الأمن القومي"، حيث قال المستشار القانوني للبيت الأبيض، دون ماكغان، إن المذكرة التي أعدها الديمقراطيون "تحتوي على العديد من المقاطع السرية والحساسة".

وكانت لجنة في مجلس النواب الأميركي قد صوتت، الاثنين، لصالح نشر وثيقة الديمقراطيين.

وصرح رئيس الأقلية الديمقراطية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، أمام صحافيين، الاثنين "التصويت كان بالإجماع لنشر وثيقة" الديمقراطيين.

وكان أمام ترامب مهلة خمسة أيام لدرس طلب نشر هذه الوثيقة، فيما كان الكونغرس الأميركي قد نشر، الجمعة، مذكرة جمهورية تتهم مكتب التحقيقات الفدرالي بالانحياز في تحقيقاته بشأن حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وسمح ترامب بنشر المذكرة التي أعدها عضو الكونغرس الجمهوري والمسؤول السابق في فريق الرئيس خلال الفترة الانتقالية التي سبقت تنصيبه، ديفن نيونز، على الرغم من أن "أف بي آي" حذّر من عدم دقتها.

واتهم ترامب كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بتسييس تحقيقاتهم حول التدخل الروسي لصالح الديمقراطيين.

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