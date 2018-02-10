إصابة طفل بجروح في حادث دهس ووفاة والده بنوبة قلبية بجنين

رام الله - دنيا الوطن

أصيب طفل في بلدة يعبد جنوب غرب جنين مساء اليوم الجمعة، بجروح خطيرة جراء حادث دهس وقع في البلدة.



وقال رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر: "إن الطفل أحمد زياد الشيخ فايز أبو بكر (12عاما) أصيب بجروح خطيرة بعد ان دهسته مركبة في البلدة وتم نقله إلى مستشفى الرازي لتلقي العلاج"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



واشار الى أن والد الطفل (48 عاما) توفي في المستشفى جراء نوبة قلبية حادة اصابته بعد مشاهدته طفله وهو في وضع خطير.



وقد باشرت الشرطة التحقيق في الحادث.