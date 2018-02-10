الاحتلال يعتقل شابين في جنين

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، شابين من قرية زبوبا غرب جنين خلال مواجهات اندلعت في القرية.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان والمنازل، بسحب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



واضافت المصادر ان قوات الاحتلال اعتقلت شابين (لم تعرف هويتهما بعد) واقتادتهم الى معسكر سالم المحاذي للقرية .