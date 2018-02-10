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فيديو: مظاهرات ومواجهات ضد قرار الحكومة رفع الأسعار في الأردن

فيديو: مظاهرات ومواجهات ضد قرار الحكومة رفع الأسعار في الأردن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تجددت المواجهات بين مواطنين والأمن الأردني في مدينة الكرك جنوبي الأردن، وذلك احتجاجاً على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة الأردنية مؤخراً، والتي قضت برفع أسعار بعض السلع الغذائية وزيادة الضرائب.

ووفق ما أوردت صحيفة (الغد) الأردنية، فقد استدعت المواجهات، تدخل قوات الأمن، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. 

وكانت أعمال شغب، قد اندلعت في محافظة الكرك، أول أمس الخميس، حيث رشق محتجون بالحجارة دار المحافظة، واقتحموا المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن التي أوقفت تسعة أشخاص.

وانطلقت، أمس الجمعة، عدة مسيرات ووقفات احتجاجية في محافظات عمان والبلقاء ومأدبا والكرك ومعان والطفيلة، رفضاً لرفع الحكومة للأسعار، وفقاً لموقع "خبرني".

وفي محافظة الكرك، خرجت ثلاث مسيرات احتجاجية مطالبة بإلغاء الضرائب والإفراج عن الموقوفين على خلفية المواجهات التي وقعت ليلة الخميس.

وفي العاصمة عمان، اعتصم العشرات من تجمع "أحرار بني عباد" على الدوار الثامن، محتجين على النهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة.

فيديو: جانب من المظاهرات في الأردن
 

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