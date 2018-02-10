مباشر | تداعيات اسقاط سوريا لطائرة F16 اسرائيلية

فيديو: سوريا تُسقط مقاتلة إسرائيلية في الجولان

فيديو: سوريا تُسقط مقاتلة إسرائيلية في الجولان
لحظة اجلاء الطيارين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة عسكرية من نوع (f16) سقطت فجر اليوم السبت، بعد قصف أهداف داخل الأراضي السورية.

وأعلن الجيش أن سقوط الطائرة جاء نتيجة إصابتها بنيران وصواريخ أطلقت من سوريا، لكنه نوه إلى أنه جرى إنقاذ طياري المقاتلة.

في سياق متصل، ذكر  الجيش الإسرائيلي إنه جرى رصد إطلاق طائرة دون طيار إيرانية من مطار "تيفور" في منطقة تدمر بوسط سوريا  باتجاه إسرائيل، وجرى إسقاطها من قبل مروحية (أباتشي).

وأشار الجيش إلى أن الطائرة الإيرانية سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بعد اجتماع تقييم موقف في مجمع وزارة الدفاع، فقد تبين ان الجيش الان مستعد بشكل كامل لاستمرار العملية حسب القرارات والحاجة".

واضاف: "هذا الحدث يعتبر أول هجوم إيراني مباشر ضد "إسرائيل" وتقوم إيران وأذرعها بالاستعداد لمعركة وحرب مستقبلية".

وتابع بقوله: "أثناء الهجوم على أهداف إيرانية في سوريا أطلقت صواريخ مضادة للطائرات على طائراتنا الجوية وقام الطيارون في إحدى الطائرات بالهبوط في "إسرائيل" وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي"، وصفت حالة أحدهما بالخطيرة.

بدورها، نقلت قناة (الميادين) الفضائية عن مصدر عسكري سوريأن اكثر من طائرة اسرائيلية أصيبوا خلال تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الاسرائيلي.

القناة 12 العبرية أكدت ان 25 صاروخا اطلقتها المضادات السورية تجاه طائرة (f-16) مما أدى لإسقاطها.

وذكر الاعلام العبري أنه في أعقاب الاحداث الشمالية، فقد تقرر إغلاق المجل الجوي في الشمال الى خط الساحل.

وقال موقع مفزاك لايف العبري، إن أحد الطيارين المصابين في حادث سقوط الطائرة هو "عوديد كارمين" 35 عام، واصفاً حالته بالخطيرة.

فيديو: لحظة سقوط الطائرة الاسرائيلية

 


فيديو: لحظة اخلاء الطيارين الجرحى جراء سقوط الطائرة

 


فيديو: لحظة هبوط بالمظلة لأحد طياري طائرة الـ F16 التي تم اسقاطها
 






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