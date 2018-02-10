السفير اللوح: جميع مسافرين غزة بخير والتواصل مستمر لتأمينهم

رام الله - دنيا الوطن

طمأن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الفلسطينيين في قطاع غزة، بأن جميع المواطنين المسافرين من مصر لغزة ومن غزة لمصر بخير.



وقال اللوح، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الجمعة، إن السفارة منذ ساعات الصباح الأولى تتابع مع السلطات المصرية المعنية، تأمين وصولهم لمعبر رفح ودخولهم لغزة، ومغادرتهم لمصر ولمطار القاهرة الدولي.



وأكد أن السفارة سوف تتابع إصدار التأشيرات اللازمة يومي الأحد والاثنين القادمين مع السفارات المعنية، وذلك بسبب أن السفارات المعنية بإصدار التأشيرات في أجازة نهاية الأسبوع يومي الجمعة و السبت.



وأهاب السفير بالمسافرين والمسافرات من أبناء الشعب الفلسطيني التواصل المباشر مع السفارة في حال الضرورة و الحاجة سواء بالاتصال او بالتوجه لمقر السفارة.



وتمنى اللوح السلامة للجميع، والمزيد من الأمن وآلامان والازدهار لمصر العروبة ولشعبها وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات.



وجدد السفير دياب اللوح الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولكافة الاجهزة الأمنية والحكومية المصرية على كل ما تقدمه من تسهيلات لأبناء الشعب الفلسطيني وتمكين السفارة من أداء مهامها.