السفير اللوح: جميع مسافرين غزة بخير والتواصل مستمر لتأمينهم

السفير اللوح: جميع مسافرين غزة بخير والتواصل مستمر لتأمينهم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طمأن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الفلسطينيين في قطاع غزة، بأن جميع المواطنين المسافرين من مصر لغزة ومن غزة لمصر بخير.

وقال اللوح، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الجمعة، إن السفارة منذ ساعات الصباح الأولى تتابع مع السلطات المصرية المعنية، تأمين وصولهم لمعبر رفح ودخولهم لغزة، ومغادرتهم لمصر ولمطار القاهرة الدولي.

وأكد أن السفارة سوف تتابع إصدار التأشيرات اللازمة يومي الأحد والاثنين القادمين مع السفارات المعنية، وذلك بسبب أن السفارات المعنية بإصدار التأشيرات في أجازة نهاية الأسبوع يومي الجمعة و السبت.

وأهاب السفير بالمسافرين والمسافرات من أبناء الشعب الفلسطيني التواصل المباشر مع السفارة في حال الضرورة و الحاجة سواء بالاتصال او بالتوجه لمقر السفارة.

وتمنى اللوح السلامة للجميع، والمزيد من الأمن وآلامان والازدهار لمصر العروبة ولشعبها وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات.

وجدد السفير دياب اللوح الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولكافة الاجهزة الأمنية والحكومية المصرية على كل ما تقدمه من تسهيلات لأبناء الشعب الفلسطيني وتمكين السفارة من أداء مهامها.

أخبار ذات صلة

الإعلام العبري: إلقاء قنبلة أنبوبية تجاه جيش الاحتلال بالخليل

الإعلام العبري: إلقاء قنبلة أنبوبية تجاه جيش الاحتلال بالخليل

البرغوثي: الاحتلال يهاجم المتظاهرين بوحشية ويعتدي على الصحفيين والطواقم الطبية

البرغوثي: الاحتلال يهاجم المتظاهرين بوحشية ويعتدي على الصحفيين والطواقم الطبية

العمادي: لا نوايا لإسرائيل وحماس للدخول في حرب جديدة

العمادي: لا نوايا لإسرائيل وحماس للدخول في حرب جديدة

فيديو: قتيل وثلاثة إصابات في اشتباكات مخيم عين الحلوة بلبنان

فيديو: قتيل وثلاثة إصابات في اشتباكات مخيم عين الحلوة بلبنان

بسبب القرار الأمريكي.. (أونروا) تواجه أزمة مالية وجودية

بسبب القرار الأمريكي.. (أونروا) تواجه أزمة مالية وجودية

غرينبلات: شراكة قطر وإسرائيل يمكن أن تحقق إغاثة حقيقية لغزة

غرينبلات: شراكة قطر وإسرائيل يمكن أن تحقق إغاثة حقيقية لغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

السفير اللوح: جميع مسافرين غزة بخير والتواصل مستمر لتأمينهم

السفير اللوح: جميع مسافرين غزة بخير والتواصل مستمر لتأمينهم

الإعلام العبري: إلقاء قنبلة أنبوبية تجاه جيش الاحتلال بالخليل

الإعلام العبري: إلقاء قنبلة أنبوبية تجاه جيش الاحتلال بالخليل

رئيس وزراء الهند يزور فلسطين غداً السبت

رئيس وزراء الهند يزور فلسطين غداً السبت

35 مصابا في جمعة الغضب العاشرة

35 مصابا في جمعة الغضب العاشرة

عربي

السجن والغرامة المالية لكل من يمزق العملة السعودية

السجن والغرامة المالية لكل من يمزق العملة السعودية

لبنان يتحدى إسرائيل ويوقع ثلاثة عقود للتنقيب عن الغاز بالبحر

لبنان يتحدى إسرائيل ويوقع ثلاثة عقود للتنقيب عن الغاز بالبحر

الداعية سلمان العودة يشيد بولي العهد السعودي ويصفه بـ&#34;رجل المستقبل&#34;

الداعية سلمان العودة يشيد بولي العهد السعودي ويصفه بـ"رجل المستقبل"

صور: قتيل وعشرات الجرحى جراء انفجار بمسجد في بنغازي الليبية

صور: قتيل وعشرات الجرحى جراء انفجار بمسجد في بنغازي الليبية

منوعات

فيديو: عادل كرم يصف ما حصل معه بـ&#34;حمام&#34; نانسي عجرم ليُشعرها بالإحراج

فيديو: عادل كرم يصف ما حصل معه بـ"حمام" نانسي عجرم ليُشعرها بالإحراج

صور: مي حريري توضح إطلالتها الأخيرة &#34;ما يظهر ليس جسدي&#34;

صور: مي حريري توضح إطلالتها الأخيرة "ما يظهر ليس جسدي"

فيديو: محمد عبده يحرج مذيعة قناة العربية ويدفعها لإنهاء اللقاء

فيديو: محمد عبده يحرج مذيعة قناة العربية ويدفعها لإنهاء اللقاء

كالشابات بفستان مثير.. &#34;جاد شويري&#34; يحتفل بعيد ميلاد والدته

كالشابات بفستان مثير.. "جاد شويري" يحتفل بعيد ميلاد والدته