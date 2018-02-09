الإعلام العبري: إلقاء قنبلة أنبوبية تجاه جيش الاحتلال بالخليل

رام الله - دنيا الوطن

زعم الإعلام العبري، مساء اليوم الجمعة، إلقاء فلسطينيين لقنبلة يدوية تجاه نقطة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحرم الإبراهيمي.



وقال موقع مفزاك لايف العبري، إنه تم إلقاء قنبلة أنبوبية تجاه قوات الجيش عند مدخل الحرم الإبراهيمي، لافتاً إلى أن الحادثة لم تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.



وفي ذات السياق، أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق منطقة باب الزاوية وسط الخليل وتتواجد في منطقة بئر الحمص وتفتش مركبات المواطنين وتدقق في بطاقات المواطنين.