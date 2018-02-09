البرغوثي: الاحتلال يهاجم المتظاهرين بوحشية ويعتدي على الصحفيين والطواقم الطبية

رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن جنود الاحتلال اعتدوا بوحشية خطرة على الشبان المتظاهرين اليوم في مدينة البيرة واستخدموا الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والمياه العادمة بكثافة شديدة مما اوقع العديد من الاصابات.



وأوضح البرغوثي، أن جنود الاحتلال تعمدوا الاعتداء على الصحفيين ومراسلي المحطات أكثر من مرة ولم يتورعوا عن الاعتداء على الطواقم الطبية ومسعفي الهلال الاحمر والاغاثة الطبية و الدفاع المدني وتعمدوا اطلاق الرصاص على سيار الاسعاف التابعة للاغاثة الطبية اثناء نقلها لاحد الجرحى فكسروا زجاجها و اصابوا احد المسعفين داخلها في وجهه.



وقال البرغوثي ان الاحتلال تعامل بنفس الوحشية المفرطة مع المتظاهرين في قرية المزرعة الغربية وفي مخيم شعفاط ومنطقة حوارة كما أقدم على اطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين العزل في قطاع غزة مما أدى الى اصابة اثنين بجراح بالغة الخطورة.



وقال ان ما لايقل عن 270 شابا اصيبوا اليوم بما في ذلك ثلاثون شابا بالرصاص الحي، واستغرب د. البرغوثي تجاهل الاعلام الغربي لما يجري من اعتداءات على المدنيين العزل بالرصاص الحي وأكد على ضرور تجنيد كل الطاقات لفضح وردع ممارسات جيش الاحتلال التي تجاوزت كل الاعراف و القوانين الانسانية.