العمادي: لا نوايا لإسرائيل وحماس للدخول في حرب جديدة

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، إنه لا يرى وجود نوايا لدى إسرائيل وحركة حماس للدخول في حرب جديدة في قطاع غزة، لافتاً إلى أن هذا التصريح يأتي في ضوء بعض التفسيرات الخاطئة لتصريحاته الأخيرة بخصوص قطاع غزة.



وأكد العمادي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الجهود القطرية لإعادة إعمار غزة ومساعدة المواطنين في القطاع ستتواصل في إطار السعي القطري الدائم لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين وللتخفيف من الأزمة التي يمر بها قطاع غزة.



يذكر أن السفير العمادي صرح اليوم لصحيفة اسيوشتدبرس: "إن الوضع الذي تعيشه غزة خطير، ومن الممكن أن يتطور لحرب مع إسرائيل".



ودعا العمادي المجتمع الدولي لإرسال مساعدات لقطاع غزة، آملاً أن يشجع المبلغ المالي الذي ستقدمه قطر لقطاع غزة والبالغ تسعة مليون دولار دولاً اخرى لتقدم المساعدات لغزة.



وأضاف العمادي: "من أجل مساعدة سكان قطاع غزة هناك حاجة لإجراء اتصالات قطرية مع إسرائيل"، وفق الوكالة العالمية.