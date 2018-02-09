محكمة أمريكية تلغي حكماً ضد البنك العربي بشأن تمويل حماس

رام الله - دنيا الوطن

ألغت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الجمعة، قراراً أصدرته هيئة محلفين في أيلول/سبتمبر 2014، يقضي بأن البنك العربي ومقره الأردن مسؤول عن تسهيل هجمات نفذها مسلحون على صلة بحركة حماس من خلال تحويلات مالية.



وقالت المحكمة، ومقرها مانهاتن، إن قرارها يطلق تنفيذ اتفاق تسوية توصل إليه البنك مع أصحاب الدعاوى وهو اتفاق كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ إذا اعتبر القرار الصادر عن هيئة المحلفين في بروكلين لاغياً، وفق ما أورد موقع (عربي 21).



وكان البنك العربي توصل لاتفاق في 2015 من أجل تسوية الدعوى التي اتهم فيها البنك بتسهيل عمليات لحركة حماس في إسرائيل بعد نحو عام من قرار للمحلفين حمل البنك مسؤولية قانونية.



وأكد التوصل للتسوية حينها المحامي مايكل إلسنر ممثل المدعين وكذلك متحدث باسم البنك العربي لكن دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق.



وفي القضية واجه البنك العربي مطالبات من حوالي 500 مواطن أمريكي قالوا إنهم أو أعضاء من عائلاتهم كانوا ضحية لهجمات حماس.



وفي أيلول/سبتمبر 2014 اعتبر محلفون أمريكيون في بروكلين بنيويورك أن "البنك الذي يقع مقره في الأردن "قد دعم حماس عن علم في شن هجماتها من خلال تقديم أموال لأسر الانتحاريين والمساجين أو المصابين خلال انتفاضة فلسطينية بدأت عام 2000"، بحسب رويترز.



وبصدور القرار كانت تلك المرة الأولى التي يوجه فيها لبنك اتهام قانوني في محكمة أمريكية لمخالفة قانون مكافحة "الإرهاب" الأمريكي الذي يسمح لمواطنين أمريكيين بتوجيه مطالبات أساسها " إرهاب دولي".



ولا يعرف على وجه التحديد حجم التعويضات المحتملة التي يواجهها البنك العربي غير أن إلسنر سبق، وقال إن أي حكم كان سيعني ملايين الدولارات.