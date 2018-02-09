بوتين: الموجة التكنولوجية تغير المشهد الاقتصادي العالمي

بوتين: الموجة التكنولوجية تغير المشهد الاقتصادي العالمي
الرئيس الروسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الموجة التكنولوجية تغير المشهد الاقتصادي العالمي، لافتاً إلى أن المنافسة ستزداد ولن يكون هناك مكان للشفقة.

وأضاف بوتين، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "لا بد من الحديث عن حقيقة تغيير الموجة التكنولوجية الجديدة للمشهد الاقتصادي العالمي، وهو الأهم، إن كان يمكن القول فإن الأوراق اليوم توزع بطريقة جديدة، سيتم إنشاء أسواق جديدة للسلع والخدمات وسيظهر قادة جديد، ومن الطبيعي أن المنافسة ستغدو أكثر حدة".

وأشار بوتين إلى أن هذه الحالة لن تسمح للمتنافسين في محيط الأعمال العالمية بالشفقة على أحد، متابعاً: "قد يتم استخدام أي شكل من أشكال الضغط، وأي شكل من أشكال المحاربة التنافسية".

وأكمل: "من الواضح أن العقوبات لا تحمل طابعا نفعيا. ومن المرجح أن تستمر بعض الوقت، لكني أكرر أنني مازلت آمل أن يسود الحس السليم وسنتحرك مع جميع شركائنا في الاتجاه الصحيح لصالح الاقتصاد العالمي".

وأعرب بوتين عن أمله في أن تمل الدول الغربية من سياسة فرض العقوبات وتتحسن العلاقات مع روسيا، قائلاً: "موقفنا معروف، سياسة الحواجز المصطنعة في العلاقات التجارية الدولية، عبارة عن طريق مسدود يؤدي بالجميع، بما في ذلك المبادرين في هذه السياسة، إلى فقدان الأرباح والخسائر المباشرة".

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