فيديو: قتيل وثلاثة إصابات في اشتباكات مخيم عين الحلوة بلبنان

فيديو: قتيل وثلاثة إصابات في اشتباكات مخيم عين الحلوة بلبنان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين، خلال اندلاع اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان بين حركة فتح والقوة المشتركة من جهة، وبين عناصر متطرفة من جهة أخرى، وذلك على خلفية تعرض القوة المشتركة لكمين مسلح من قبل أحد هذه العناصر. 

وحسب قناة الميادين اللبنانية، إن الاشتباكات أدت إلى سقوط قتيلان وثلاثة جرحى وأضرار في الممتلكات، لافتةً إلى أن القوى الفلسطينية تجري اتصالاتها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار. 

وتجدر الإشارة، إلى أن المخيم شهد ظهر اليوم إلقاء قنبلة في السوق التجاري للمخيم ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

من ناحيتها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن اشتباكات اندلعت وسط إطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان، وعزت الوكالة سبب الاشتباكات إلى مقتل محمد جمال حمد.

من جانبه، اتخذ الجيش اللبناني تدابير مشددة عند حواجزه وأغلق البوابات الحديدية عند مداخل المخيم.

فيديو: جانب من الاشتباكات في عين الحلوة
 

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