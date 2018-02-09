بسبب القرار الأمريكي.. (أونروا) تواجه أزمة مالية وجودية

بسبب القرار الأمريكي.. (أونروا) تواجه أزمة مالية وجودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤولون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، أنه بعد مرور شهر على إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض مساهمتها في ميزانية الوكالة، فإن بلداً واحداً هو الكويت تدخل لتقديم المزيد من التمويل.

وقال ممثل (أونروا) في نيويورك، بيتر مولرين، إن الكويت زادت مساهمتها إلى 900 ألف دولار، فيما قررت حوالى 15 دولة بينها السويد واليابان تسريع تقديماتها للحفاظ على استمرارية عمل الوكالة الأممية.

وأوضح مولرين، أن الوكالة تواجه "أزمة مالية وجودية" في سعيها لردم الهوة التي خلفها تقليص المساهمة الأميركية، متابعاً: "الولايات المتحدة لم تشرح لنا حتى الآن السبب وراء قرارها المتعلق بمبلغ الـ 60 مليون دولار".

وأعلنت الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير الماضي، أنها قد تمنح (الأونروا) 60 مليون دولار هذا العام، وهو جزء بسيط من مساهمتها السنوية السابقة التي كانت تصل إلى 350 مليون دولار.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح لوكالة الغوث التي تؤمن المدارس والرعاية الصحية لحوالى 5,3 مليون لاجىء في المناطق الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

من ناحيته، قال مدير (أونروا) في الضفة الغربية، سكوت اندرسن، إن جميع خدمات الوكالة تعمل في الوقت الراهن، لكن القرار ترك العديد من الفلسطينيين في حالة قلق، لافتاً إلى أن الناس خائفون وقلقون حول ما يعنيه هذا بالنسبة اليهم ولعائلاتهم ومستقبلهم".

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