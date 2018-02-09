الداعية سلمان العودة يشيد بولي العهد السعودي ويصفه بـ"رجل المستقبل"

الداعية سلمان العودة يشيد بولي العهد السعودي ويصفه بـ"رجل المستقبل"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (بي بي سي) إن السلطات السعودية سمحت لأحد الصحفيين السعوديين بزيارة دعاة بارزين، اعتقلوا العام الماضي بسبب، ما وصفه نشطاء وحقوقيون وبعض من أفراد عائلات المعتقلين، معارضتهم لبعض من سياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خاصة موقفهم من الأزمة الخليجية الراهنة مع قطر.

وأوضحت أن الصحفي عبدالعزيز قاسم، زار سجن "ذهبان" شديد الحراسة، خارج مدينة جدة، والتقى دعاة بارزين، مثل سلمان العودة، وعادل بانعمة، وعوض القرني.

ونقلت عن قاسم، قوله، عبر حسابه على توتير، إن النظام المتبع في السجن مع المعتقلين أثار "إعجابه"، لأنه يهدف إلى "تعديل أفكارهم"، وأشاد بـ "جمال المكان من حيث خضرته وأشجاره".

أما عن الدعاة الذين التقاهم، فيقول قاسم إن لمس تغييرا كبيرا في أفكارهم في تلك المرحلة التي "تحتم علينا جميعا، ومن كل التيارات الاصطفاف خلف مليكنا الكبيرالحازم الذي أدّب إيران وقطر والحوثيين، وأراهم من هي السعودية، وخلف أميرنا الشاب محمد بن سلمان".

ويضيف قاسم أن الشيخ سلمان العودة، على سبيل المثال، قال له إن "الأمير محمد بن سلمان هو رجل المستقبل"، وإن عادل بانعمة أبلغه بقراره التوقف "عن كتابة الشعر" وإنه "ختم القرآن 30 مرة كاملة".

أخبار ذات صلة

السجن والغرامة المالية لكل من يمزق العملة السعودية

السجن والغرامة المالية لكل من يمزق العملة السعودية

محكمة أمريكية تلغي حكماً ضد البنك العربي بشأن تمويل حماس

محكمة أمريكية تلغي حكماً ضد البنك العربي بشأن تمويل حماس

لبنان يتحدى إسرائيل ويوقع ثلاثة عقود للتنقيب عن الغاز بالبحر

لبنان يتحدى إسرائيل ويوقع ثلاثة عقود للتنقيب عن الغاز بالبحر

خمسة أسباب تدفع للمواجهة بين حزب الله وإسرائيل

خمسة أسباب تدفع للمواجهة بين حزب الله وإسرائيل

صور: قتيل وعشرات الجرحى جراء انفجار بمسجد في بنغازي الليبية

صور: قتيل وعشرات الجرحى جراء انفجار بمسجد في بنغازي الليبية

الأردن: لم نتسلم اسم السفير الإسرائيلي الجديد في عمان

الأردن: لم نتسلم اسم السفير الإسرائيلي الجديد في عمان

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

السفير اللوح: جميع مسافرين غزة بخير والتواصل مستمر لتأمينهم

السفير اللوح: جميع مسافرين غزة بخير والتواصل مستمر لتأمينهم

الإعلام العبري: إلقاء قنبلة أنبوبية تجاه جيش الاحتلال بالخليل

الإعلام العبري: إلقاء قنبلة أنبوبية تجاه جيش الاحتلال بالخليل

رئيس وزراء الهند يزور فلسطين غداً السبت

رئيس وزراء الهند يزور فلسطين غداً السبت

35 مصابا في جمعة الغضب العاشرة

35 مصابا في جمعة الغضب العاشرة

عربي

السجن والغرامة المالية لكل من يمزق العملة السعودية

السجن والغرامة المالية لكل من يمزق العملة السعودية

لبنان يتحدى إسرائيل ويوقع ثلاثة عقود للتنقيب عن الغاز بالبحر

لبنان يتحدى إسرائيل ويوقع ثلاثة عقود للتنقيب عن الغاز بالبحر

الداعية سلمان العودة يشيد بولي العهد السعودي ويصفه بـ&#34;رجل المستقبل&#34;

الداعية سلمان العودة يشيد بولي العهد السعودي ويصفه بـ"رجل المستقبل"

صور: قتيل وعشرات الجرحى جراء انفجار بمسجد في بنغازي الليبية

صور: قتيل وعشرات الجرحى جراء انفجار بمسجد في بنغازي الليبية

منوعات

فيديو: عادل كرم يصف ما حصل معه بـ&#34;حمام&#34; نانسي عجرم ليُشعرها بالإحراج

فيديو: عادل كرم يصف ما حصل معه بـ"حمام" نانسي عجرم ليُشعرها بالإحراج

صور: مي حريري توضح إطلالتها الأخيرة &#34;ما يظهر ليس جسدي&#34;

صور: مي حريري توضح إطلالتها الأخيرة "ما يظهر ليس جسدي"

فيديو: محمد عبده يحرج مذيعة قناة العربية ويدفعها لإنهاء اللقاء

فيديو: محمد عبده يحرج مذيعة قناة العربية ويدفعها لإنهاء اللقاء

كالشابات بفستان مثير.. &#34;جاد شويري&#34; يحتفل بعيد ميلاد والدته

كالشابات بفستان مثير.. "جاد شويري" يحتفل بعيد ميلاد والدته