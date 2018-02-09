الداعية سلمان العودة يشيد بولي العهد السعودي ويصفه بـ"رجل المستقبل"

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (بي بي سي) إن السلطات السعودية سمحت لأحد الصحفيين السعوديين بزيارة دعاة بارزين، اعتقلوا العام الماضي بسبب، ما وصفه نشطاء وحقوقيون وبعض من أفراد عائلات المعتقلين، معارضتهم لبعض من سياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خاصة موقفهم من الأزمة الخليجية الراهنة مع قطر.



وأوضحت أن الصحفي عبدالعزيز قاسم، زار سجن "ذهبان" شديد الحراسة، خارج مدينة جدة، والتقى دعاة بارزين، مثل سلمان العودة، وعادل بانعمة، وعوض القرني.



ونقلت عن قاسم، قوله، عبر حسابه على توتير، إن النظام المتبع في السجن مع المعتقلين أثار "إعجابه"، لأنه يهدف إلى "تعديل أفكارهم"، وأشاد بـ "جمال المكان من حيث خضرته وأشجاره".



أما عن الدعاة الذين التقاهم، فيقول قاسم إن لمس تغييرا كبيرا في أفكارهم في تلك المرحلة التي "تحتم علينا جميعا، ومن كل التيارات الاصطفاف خلف مليكنا الكبيرالحازم الذي أدّب إيران وقطر والحوثيين، وأراهم من هي السعودية، وخلف أميرنا الشاب محمد بن سلمان".



ويضيف قاسم أن الشيخ سلمان العودة، على سبيل المثال، قال له إن "الأمير محمد بن سلمان هو رجل المستقبل"، وإن عادل بانعمة أبلغه بقراره التوقف "عن كتابة الشعر" وإنه "ختم القرآن 30 مرة كاملة".