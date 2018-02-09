غرينبلات: شراكة قطر وإسرائيل يمكن أن تحقق إغاثة حقيقية لغزة

رام الله - دنيا الوطن

قال المبعوث الأمريكي، جيسون غرينبلات، إن شراكة قطر مع إسرائيل يمكن أن تحقق إغاثة حقيقية للفلسطينيين في قطاع غزة.



وأوضح غرينبلات، أن "إنهاء الدعم لحركة حماس والتركيز على المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار سينهي المعاناة في غزة"، وذلك تعقيباً على تصريحات للسفير القطري محمد العمادي بهذا الخصوص.



يذكر أن السفير العمادي صرح اليوم لصحيفة اسيوشتدبرس: "إن الوضع الذي تعيشه غزة خطير، ومن الممكن أن يتطور لحرب مع إسرائيل".



ودعا العمادي المجتمع الدولي لإرسال مساعدات لقطاع غزة، آملاً أن يشجع المبلغ المالي الذي ستقدمه قطر لقطاع غزة والبالغ تسعة مليون دولار دولاً اخرى لتقدم المساعدات لغزة.



وأضاف العمادي: "من أجل مساعدة سكان قطاع غزة هناك حاجة لإجراء اتصالات قطرية مع إسرائيل"، وفق الوكالة العالمية.