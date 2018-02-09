غرينبلات: شراكة قطر وإسرائيل يمكن أن تحقق إغاثة حقيقية لغزة

غرينبلات: شراكة قطر وإسرائيل يمكن أن تحقق إغاثة حقيقية لغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المبعوث الأمريكي، جيسون غرينبلات، إن شراكة قطر مع إسرائيل يمكن أن تحقق إغاثة حقيقية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح غرينبلات، أن "إنهاء الدعم لحركة حماس والتركيز على المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار سينهي المعاناة في غزة"، وذلك تعقيباً على تصريحات للسفير القطري محمد العمادي بهذا الخصوص.

يذكر أن السفير العمادي صرح اليوم لصحيفة اسيوشتدبرس: "إن الوضع الذي تعيشه غزة خطير، ومن الممكن أن يتطور لحرب مع إسرائيل".

ودعا العمادي المجتمع الدولي لإرسال مساعدات لقطاع غزة، آملاً أن يشجع المبلغ المالي الذي ستقدمه قطر لقطاع غزة والبالغ تسعة مليون دولار دولاً اخرى لتقدم المساعدات لغزة.

وأضاف العمادي: "من أجل مساعدة سكان قطاع غزة هناك حاجة لإجراء اتصالات قطرية مع إسرائيل"، وفق الوكالة العالمية.

أخبار ذات صلة

السفير اللوح: جميع مسافرين غزة بخير والتواصل مستمر لتأمينهم

السفير اللوح: جميع مسافرين غزة بخير والتواصل مستمر لتأمينهم

الإعلام العبري: إلقاء قنبلة أنبوبية تجاه جيش الاحتلال بالخليل

الإعلام العبري: إلقاء قنبلة أنبوبية تجاه جيش الاحتلال بالخليل

البرغوثي: الاحتلال يهاجم المتظاهرين بوحشية ويعتدي على الصحفيين والطواقم الطبية

البرغوثي: الاحتلال يهاجم المتظاهرين بوحشية ويعتدي على الصحفيين والطواقم الطبية

العمادي: لا نوايا لإسرائيل وحماس للدخول في حرب جديدة

العمادي: لا نوايا لإسرائيل وحماس للدخول في حرب جديدة

فيديو: قتيل وثلاثة إصابات في اشتباكات مخيم عين الحلوة بلبنان

فيديو: قتيل وثلاثة إصابات في اشتباكات مخيم عين الحلوة بلبنان

بسبب القرار الأمريكي.. (أونروا) تواجه أزمة مالية وجودية

بسبب القرار الأمريكي.. (أونروا) تواجه أزمة مالية وجودية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

السفير اللوح: جميع مسافرين غزة بخير والتواصل مستمر لتأمينهم

السفير اللوح: جميع مسافرين غزة بخير والتواصل مستمر لتأمينهم

الإعلام العبري: إلقاء قنبلة أنبوبية تجاه جيش الاحتلال بالخليل

الإعلام العبري: إلقاء قنبلة أنبوبية تجاه جيش الاحتلال بالخليل

رئيس وزراء الهند يزور فلسطين غداً السبت

رئيس وزراء الهند يزور فلسطين غداً السبت

35 مصابا في جمعة الغضب العاشرة

35 مصابا في جمعة الغضب العاشرة

عربي

السجن والغرامة المالية لكل من يمزق العملة السعودية

السجن والغرامة المالية لكل من يمزق العملة السعودية

لبنان يتحدى إسرائيل ويوقع ثلاثة عقود للتنقيب عن الغاز بالبحر

لبنان يتحدى إسرائيل ويوقع ثلاثة عقود للتنقيب عن الغاز بالبحر

الداعية سلمان العودة يشيد بولي العهد السعودي ويصفه بـ&#34;رجل المستقبل&#34;

الداعية سلمان العودة يشيد بولي العهد السعودي ويصفه بـ"رجل المستقبل"

صور: قتيل وعشرات الجرحى جراء انفجار بمسجد في بنغازي الليبية

صور: قتيل وعشرات الجرحى جراء انفجار بمسجد في بنغازي الليبية

منوعات

فيديو: عادل كرم يصف ما حصل معه بـ&#34;حمام&#34; نانسي عجرم ليُشعرها بالإحراج

فيديو: عادل كرم يصف ما حصل معه بـ"حمام" نانسي عجرم ليُشعرها بالإحراج

صور: مي حريري توضح إطلالتها الأخيرة &#34;ما يظهر ليس جسدي&#34;

صور: مي حريري توضح إطلالتها الأخيرة "ما يظهر ليس جسدي"

فيديو: محمد عبده يحرج مذيعة قناة العربية ويدفعها لإنهاء اللقاء

فيديو: محمد عبده يحرج مذيعة قناة العربية ويدفعها لإنهاء اللقاء

كالشابات بفستان مثير.. &#34;جاد شويري&#34; يحتفل بعيد ميلاد والدته

كالشابات بفستان مثير.. "جاد شويري" يحتفل بعيد ميلاد والدته