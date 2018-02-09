في جمعة العضب العاشرة.. 57 مصاباً بكافة محافظات الوطن

رام الله - دنيا الوطن

أصيب 57 مواطناً بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة محافظات الوطن، وذلك في جمعة الغضب العاشرة، رفضاً لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، إن مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله استقبل 14 مصاباً من مواقع المواجهات التي شهدتها محافظة رام الله والبيرة، وأبرزها قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي.



وأوضحت أن مستشفى رفيديا الحكومي استقبل تسعة مصابين، سبعة منهم بالرصاص الحي، فيما استقبل مستشفى سلفيت الحكومي شابا أصيب بالرصاص الحي.



وأضافت أن مستشفى بيت جالا الحكومي في محافظة بيت لحم تعامل مع مواطن أصيب نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، بينما استقبل مستشفى أريحا الحكومي خمسة مصابين.



وفي قطاع غزة، تعاملت مستشفيات وزارة الصحة مع 27 مصابا بالرصاص الحي، اثنان منهما وصفت جروحهما بالخطيرة، فيما تراوحت حالة المصابين في الضفة ما بين الطفيفة والمتوسطة.



وأوضحت الوزارة، أن الإصابات ستة منها شمال القطاع، وثمانية شرق جباليا، وتسعة شرق غزة، وأربعة شرق البريج.