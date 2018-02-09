حماس: جولة هنية مقتصرة على القاهرة ومستعدون للقاء قيادة فتح

حماس: جولة هنية مقتصرة على القاهرة ومستعدون للقاء قيادة فتح
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، أن الزيارة الخارجية لوفد حركته برئاسة رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية تقتصر على دولة مصر، نافياً أن يكون هناك أي جولات خارجية للوفد القيادي.

وقال رضوان، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الزيارة تأتي ضمن ترتيبات مسبقة بين حركة حماس ومصر، وفي إطار المشاورات المتواصلة مع القاهرة لتخفيف الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة، إضافة إلى مناقشة ملف المصالحة الفلسطينية وإعلان الرئيس الأمريكي بشأن القدس.

وأضاف رضوان، أن وفد الحركة سيبحث مع المسؤولين المصريين الملفات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية، مؤكداً استعداد وفد حماس لعقد أي لقاء مع قيادة حركة فتح في القاهرة.

وتابع: "ليس لدينا تحفظات في عقد أي لقاء مع حركة فتح، بيد أنه لا يوجد في جدول الزيارة أي لقاء مع حركة فتح"، لافتاً إلى أن حركته لن تضع أي عراقيل أمام عقد لقاء مع حركة فتح.

ورفض القيادي في حماس التعليق على ما يجري تداوله حول أن الزيارة تهدف إلى تفعيل التفاهمات التي أبرمتها الحركة في وقت سابق مع النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بقوله: "أوضحت سلفاً جدول الزيارة وما سيجري بحثه خلال اللقاءات المرتقبة".

وأشار إلى أن الوفد سيبحث استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة على أساس اتفاق 2011 و2017، ولدفع الجهود المصرية لإتمامها، والعمل على تذليل العثرات الموجود في مسار المصالحة الفلسطينية.

يذكر أن وفداً من حركة حماس، يترأس رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وبعضوية كلا من القياديين خليل الحية، وروحي مشتهى، وفتحي حماد، غادر قطاع غزة متجهاً إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين.

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