إسرائيل توافق على إدخال المساعدات الإنسانية الدولية لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة العبرية الـ14، إن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان ايزنكوت، وافقا على السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لقطاع غزة، وذلك تخوفاً من تدهور الاوضاع بالقطاع.



ووفق الإعلام العبري، فإن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء الثمن الباهظ الذي ستدعه في حال انهيار قطاع غزة وإن كبار المسؤولين الحكوميين بمن فيهم وزير الدفاع ليبرمان يقولون شيئاً في المناقشات الداخلية وشيئا آخر في وسائل الإعلام وتعامل الحكومة مع القطاع غير سوي



بدورها، نقلت ريشت كان، عن القائد السابق للمنطقة الجنوبية الجنرال دان هرئيل قوله: "أنا قلق جداً بشأن الوضع الإنساني السيء في غزة، وإن بناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل قطاع غزة سيخفف بعض الضغط هناك، مستنكراً اعتراض ليبرمان على الفكرة.



من ناحيتها، قالت القناة العبرية العاشرة، مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل قررت السماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي ستقدمها المؤسسات الدولية الى قطاع غزة.



وأوضحت القناة، وفق ما أوردت صحيفة القدس المحلية، أن اجتماعاً أمنياً عقد لهذا الغرض مساء أمس الخميس بحضور وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ورئيس الأركان، غادي آيزنكوت، ومنسق الأنشطة الحكومية، يؤاف مردخاي، وقائد المنطقة الجنوبية، إيال زامير، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وممثلين عن جهاز (الشاباك)، حيث توصل المجتمعون الى هذا القرار عقب اجراء تقييم امني شامل.



ووفقا للقناة، فإنه خلال هذا الاجتماع الأمني تم الاستماع الى تقارير بشأن الوضع الأمني والإنساني في غزة وفي ضوء الوضع الصعب تقرر السماح للدول العربية والمؤسسات الدولية بإدخال أي مساعدات وفقا للقيود الأمنية المنصوص عليها وتحت إشراف دولي لمنع تدهور الأزمة الإنسانية ومنع انهيار القطاع.



وتطرقت القناة إلى تصريحات لوزير الجيش ليبرمان أمام أعضاء حزبه والتي اكد خلالها انفتاح إسرائيل على أي دعم سيقدم الى غزة لكن دون أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عن القطاع، مشيرا إلى أن إسرائيل تربط أي تحسين للبنية التحتية في غزة بحل ملف الإسرائيليين المحتجزين بالقطاع ونزع سلاح الفصائل.



يذكر أن إسرائيل تحاصر قطاع غزة منذ أحد عشر عاماً وتمنع دخول الكثير من المواد الغذائية والصناعية، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع في القطاع، خاصة بعد ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على غزة.