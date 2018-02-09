نتنياهو يهاجم الشرطة: يؤمنون بنظرية مؤامرة سخيفة

هاجم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، جهاز الشرطة مجددًا، واتهمهم بالعمل وفق إيمانهم بنظرية المؤامرة، وأنه أرسل محققين خاصين لتتبعهم، وقال إنه كان على قائد وحدة "لاهاف 433"، روني ريتمان، إبعاد نفسه عن التحقيقات معه.





وبحسب "موقع عرب 48" فقد نشر نتنياهو على حسابه في موقع "فيسبوك"، كما فعل أمس والأول من أمس، الهجوم الذي تضمن اتهام المحققين في الملفات التي تدور حوله والتشكيك بقدراتهم، بأنهم آمنوا "بنظرية مؤامرة سخيفة، تشمل إرسال رئيس الحكومة محققين خاصين لجمع المعلومات عنهم، كيف يمكن لهؤلاء التحقيق معه وتقديم توصيات ضده بشكل موضوعي؟".





وأكد "نحن مندهشون من أن هذا ما حدث خلال التحقيق مع رئيس الحكومة".





وجاءت اتهامات نتنياهو بعد أن أعلن المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، في برنامج "عوفداه"، أن أشخاص يملكون نفوذًا كبيرًا حاولوا جمع معلومات عن المحققين الذين يعملون بملفات نتنياهو، وأكد أن هؤلاء الأشخاص لهم علاقة بتحقيقات رئيس الحكومة.





وتابع "في البداية اطلعنا على رسالة من رئيس وحدة التحقيقات، ريتمان، للمستشار القضائي فاينشتاين، والتي ألمح فيها محامي ريتمان إلى أن رئيس الحكومة هو من أرسل الشرطية التي قدمت شكوى تحرش ضد رئيس وحدة التحقيقات، في هذه اللحظة كان على ريتمان إبعاد نفسه عن التحقيقات مع رئيس الحكومة".





وكتب كذلك في منشوره "واليوم نكتشف أن المحققين نفسهم آمنوا بنظرية مؤامرة ليست أقل سخفًا، وهي أن رئيس الحكومة أرسل خلفهم محققين خاصين".





ووجه سؤاله للجمهور للتشكيك بالشرطة والتحقيقات ضده، قال فيه "قرروا أنتم، ماذا يمكن القول عن نظافة اليد في التحقيق وماذا يمكن القول عن التوصيات".

رام الله - دنيا الوطن