رئيس وزراء الهند يزور فلسطين غداً السبت

رام الله - دنيا الوطن

يتوجه رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، غداً السبت، إلى فلسطين ومنطقة الخليج في جولة تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.



ووصل مودي اليوم الجمعة، إلى الأردن فيما يسافر يوم السبت إلى رام الله، علما أنه وخلال زيارته لإسرائيل العام الماضي لم يتوجه إلى رام الله.



كما تشمل جولة رئيس الوزراء الهندي الإمارات وسلطنة عمان.



وقال مودي في تغريدة على تويتر "أتطلع لمباحثاتي مع الرئيس محمود عباس وأؤكد دعمنا للشعب الفلسطيني وتنمية فلسطين".



وازدهرت العلاقات بين الهند وإسرائيل خلال ولاية مودي الذي يعتبر حزبه إسرائيل حليفا طبيعيا في مواجهة التطرف، لكن مسؤولين هنود يقولون إن نيودلهي مستمرة في تأييد القضية الفلسطينية وأن زيارة مودي تهدف للمساعدة في تعزيز قدرات الفلسطينيين في مجالات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.



وكانت الهند بين أكثر من 120 دولة صوتت لصالح مشروع قرار في ديسمبر 2017 يدعو الولايات المتحدة للتخلي عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.