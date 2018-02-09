مصرع ثلاثة مهاجرين قبالة سواحل إسبانيا

مصرع ثلاثة مهاجرين قبالة سواحل إسبانيا
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة مهاجرين حتفهم اليوم الجمعة في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل إسبانيا، حسبما أفادت هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية.

وقالت الهيئة على حسابها في تويتر إنه تم العثور على 85 مهاجرا على متن قاربين، بمن فيهم ثلاثة قتلى، في بحر البوران (غرب المتوسط)، مضيفة أنه سيتم نقلهم إلى ميناء ألميريا في أقرب وقت.

وبحسب الهيئة فإن المعلومات الأولية تدعم فرضية قضاء المهاجرين الثلاثة (وجميعهم رجال) بسبب انخفاض حرارة أجسامهم.

وأضافت أن البحث عن القارب الثالث المتواجد في المنطقة نفسها لا يزال متواصلا.

وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية خلال العام المنصرم 22900 شخص، وهو ضعف عدد عام 2016، وفقا لوكالة "فرونتكس" الأوروبية المعنية بحماية حدود الاتحاد الأوروبي.

وخلال الشهر الماضي وصل إلى إسبانيا 1237 مهاجرا، فيما لقي 28 مهاجرا حتفهم في البحر.

وفي 4 من شباط لقي 20 مهاجرا إفريقيا قبالة سواحل مدينة مليلية الإسبانية على حدود المغرب.

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