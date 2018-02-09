35 مصابا في جمعة الغضب العاشرة

رام الله - دنيا الوطن

أصيب 34 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، في المواجهات التي شهدتها محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، في جمعة الغضب العاشرة، رفضا لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.



وبينت وزارة الصحة أن مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله استقبل خمسة مصابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط من مواقع المواجهات التي شهدتها محافظة رام الله والبيرة، وأبرزها قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي، بينما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 9 مصابين، سبعة منهم بالرصاص الحي، فيما استقبل مستشفى سلفيت الحكومي شابا أصيب بالرصاص الحي.



وفي قطاع غزة، تعاملت مستشفيات وزارة الصحة مع 19 مصابا بالرصاص الحي، أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة، بعد إصابته برصاصة في رأسه.



وأوضحت الوزارة أن مستشفى بيت جالا الحكومي في محافظة بيت لحم تعامل مع مواطن أصيب نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب.