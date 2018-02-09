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شؤون فلسطينية
مواجهات عنيفة في شعفاط
2018-02-09
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رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات عنيفة عند الحاجز المقام مدخل مخيم شعفاط بمدينة القدس.
وأستهدف العشرات من الشبان برج مراقبة الحاجز بالزجاجات الحارقة والحجارة، بينما القت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة باتجاه الشبان والبنايات السكنية.
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