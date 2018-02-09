الاحتلال يعتقل فتى غرب رام الله بزعم نيته تنفيذ عملية طعن

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، فتى قرب مستوطنة "حشمونائيم" غرب رام الله.



وقال الاعلام العبرية نقلاً عن جيش الاحتلال، ان قواته اعتقلت فتى (15 عاماً)، بزعم نيته تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "حشمونائيم" غرب رام الله.