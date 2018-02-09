أهالي العيسوية يؤدون صلاة الجمعة في الشارع احتجاجًا على الحصار

أهالي العيسوية يؤدون صلاة الجمعة في الشارع احتجاجًا على الحصار
رام الله - دنيا الوطن
أدّى أهالي بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، صلاة الجمعة في الشارع قرب المدخل الرئيسي للبلدة، احتجاجا على حصارها، وسط انتشار عسكري مكثف لقوات الاحتلال.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين، وحاولت عقب انتهاء صلاة الجمعة، إبعاد المصلين عن المنطقة وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، في حين هتف المصلون ضد الاحتلال وسياساته الانتقامية من الأهالي.

وأعلن متحدث باسم الأهالي مُطالبتهم للاحتلال بوقف اقتحاماته اليومية واعتقال وإصابة الشبان والتوقف عن سياسة العقاب الجماعي.

وتخضع العيسوية منذ الأسبوع الماضي لحصار عسكري مشدد، بعد إغلاق مداخلها الرئيسية والفرعية والتحكم بدخول وخروج السكان من وإلى البلدة، فضلا عن حملات القهر والتنكيل التي تنفذها أذرع الاحتلال في البلدة بشكل يومي، بهدف الضغط على الأهالي لوقف المواجهات ضد الاحتلال.

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