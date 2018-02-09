هاكرز يقتربون من الدفاع الروسية

كشف خبراء روس، عن محاولة قراصنة شن هجوم الكتروني استهدف مجمع الصناعات الدفاعية الروسية.



ووفق وكالة (تاس)، فإن خبراء في شركة دراسات (Positive Technologies)، وهي متخصصة في أمن المعلومات، كشفوا عن من يقف خلف هجمات نيسان/ أبريل 2017، مشيرين إلى أن شركة تسمى (SonXY) هي المتسبب بالهجوم.



وأكدت الدراسة أن ضحايا القراصنة، بالإضافة إلى الروس، كانت شركات من الولايات المتحدة واليابان وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا.



وأكد الخبراء الروس أن البرامج الضارة التي استخدمت تسمح للقراصنة بعد إصابة نظام الضحية، ليس فقط بمراقبة المستخدمين سرا ولكن أيضا بمراقبة النظام المصاب عن بعد، مرجحين أن هدف القراصنة كان التجسس، وفق (روسيا اليوم).



واكتشفت الدراسة أن القراصنة استخدموا في البداية كلمة عادية شائعة في المجال السياسي والعسكري، كطعم وفي أيلول/ سبتمبر العام الماضي، أضاف القراصنة لهذه الكلمة رسم، في حال ضغط عليه مستخدم الكمبيوتر يمكنهم من التعرف على (IP-адресе и Microsoft Office) وبعد ذلك يمكنهم دراسة الجهاز واختيار البرنامج الخبيث المناسب له.