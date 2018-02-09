مباشر | تغطية خاصة | مواجهات جمعة الغضب في محافظات الوطن

هاكرز يقتربون من الدفاع الروسية

هاكرز يقتربون من الدفاع الروسية
ارشيفية
كشف خبراء روس، عن محاولة قراصنة شن هجوم الكتروني استهدف مجمع الصناعات الدفاعية الروسية.

ووفق وكالة (تاس)، فإن خبراء في شركة دراسات (Positive Technologies)، وهي متخصصة في أمن المعلومات، كشفوا عن من يقف خلف هجمات نيسان/ أبريل 2017، مشيرين إلى أن شركة تسمى (SonXY) هي المتسبب بالهجوم.

وأكدت الدراسة أن ضحايا القراصنة، بالإضافة إلى الروس، كانت شركات من الولايات المتحدة واليابان وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا.

وأكد الخبراء الروس أن البرامج الضارة التي استخدمت تسمح للقراصنة بعد إصابة نظام الضحية، ليس فقط بمراقبة المستخدمين سرا ولكن أيضا بمراقبة النظام المصاب عن بعد، مرجحين أن هدف القراصنة كان التجسس، وفق (روسيا اليوم).

 واكتشفت الدراسة أن القراصنة استخدموا في البداية كلمة عادية شائعة في المجال السياسي والعسكري، كطعم وفي أيلول/ سبتمبر العام الماضي، أضاف القراصنة لهذه الكلمة رسم، في حال ضغط عليه مستخدم الكمبيوتر يمكنهم من التعرف على (IP-адресе и Microsoft Office) وبعد ذلك يمكنهم دراسة الجهاز واختيار البرنامج الخبيث المناسب له.

أخبار ذات صلة

يضم شقيقة &#34;كيم جونج أون&#34;.. وفد كوري شمالي يصل لكوريا الجنوبية

يضم شقيقة "كيم جونج أون".. وفد كوري شمالي يصل لكوريا الجنوبية

أردوغان يُقاضي أوغلو

أردوغان يُقاضي أوغلو

أمريكا: نرغب في &#34;إعادة العلاقات&#34; مع روسيا بسبب كوريا الشمالية

أمريكا: نرغب في "إعادة العلاقات" مع روسيا بسبب كوريا الشمالية

خامنئي: أمريكا أسست تنظيم الدولة ودعمته ودربته

خامنئي: أمريكا أسست تنظيم الدولة ودعمته ودربته

تيلرسون يزور تركيا وأربع دول عربية

تيلرسون يزور تركيا وأربع دول عربية

الدفاع الروسية: هذا هذف الولايات المتحدة الامريكية في سوريا

الدفاع الروسية: هذا هذف الولايات المتحدة الامريكية في سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

استطلاع رأي: 95% تقليص أمريكا الدعم للأونروا ابتزاز سياسي للسلطة

استطلاع رأي: 95% تقليص أمريكا الدعم للأونروا ابتزاز سياسي للسلطة

صور: 50 ألف مُصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

صور: 50 ألف مُصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

بحر: لا نسعى للحرب مع إسرائيل وجاهزون لصد أي عدوان

بحر: لا نسعى للحرب مع إسرائيل وجاهزون لصد أي عدوان

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن بالخليل

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن بالخليل

عربي

صور: قتلى وجرحى جراء انفجار بمسجد في بنغازي الليبية

صور: قتلى وجرحى جراء انفجار بمسجد في بنغازي الليبية

بيرلسكوني: إسقاط القذافي كان ضرباً من الجنون.. وساركوزي &#34;عراب&#34; الحرب

بيرلسكوني: إسقاط القذافي كان ضرباً من الجنون.. وساركوزي "عراب" الحرب

15 عملية سطو مسلح بأقل من شهر في الاردن

15 عملية سطو مسلح بأقل من شهر في الاردن

تدمير جسر أقامه العسكريون الروس عبر نهر الفرات شرقي سوريا

تدمير جسر أقامه العسكريون الروس عبر نهر الفرات شرقي سوريا

منوعات

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو:&#34;MBC &#34; تُكذب &#34;نوال الكويتية&#34; وترد على &#34;شرين&#34;.. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو:"MBC " تُكذب "نوال الكويتية" وترد على "شرين".. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف &#34;دومينيك&#34; تكشف زواجها السري

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف "دومينيك" تكشف زواجها السري