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بحر: لا نسعى للحرب مع إسرائيل وجاهزون لصد أي عدوان

بحر: لا نسعى للحرب مع إسرائيل وجاهزون لصد أي عدوان
الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: إن حركة حماس وفصائل المقاومة لا يسعون الى حرب مع الاحتلال، ولكنهم جاهزون لصدي اي عدوان قد يفرض على شعبنا.

وأكد د. بحر خلال خطبة الجمعة بمسجد العمري وسط مدينة غزة أن شعبنا لا يخاف من تهديدات قادة الاحتلال بشن حرب عليه، مؤكدا جهوزية المقاومة لرد اي عدوان، كما اشاد في الالتفاف الشعبي خلف المقاومة ودعمه ومساندته لها.

واعتبر أن جميع المؤامرات الدولية والعربية والمحلية التي تحاك ضد قطاع غزة والحصار المفروض عليه هو بسبب تمسكه بخيار المقاومة، وفي محاولة فاشلة لنزع سلاح المقاومة الذي لن يستطيع احد انتزاعه.

وحذر من المساس بسلاح المقاومة الذي يريدون نزعه ضمن صفقة القرن، مشددا على أن سلاح المقاومة هو السلاح الشرعي لاسترداد الحقوق وتحرير ارضنا المحتلة، ملفتا أن الكفاح المسلح حق كفلته القوانين الدولية.

وحذر من استمرار الاحتلال في انتهاكاته بحق أهلنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واستمرار الاستيطان وتهويد القدس، مشددا أن شعبنا ومقاومته له حق الرد الكامل على تلك الانتهاكات.

وأكد بحر أن خيار المقاومة الفلسطينية هو والطريق الوحيد والأقصر لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا، ودعا جميع أطياف شعبنا بالالتفاف حول خيار المقاومة الذي اثبت نجاحه مقابل فشل طريق التسوية والمفاوضات، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.

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