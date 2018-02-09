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بيرلسكوني: إسقاط القذافي كان ضرباً من الجنون.. وساركوزي "عراب" الحرب

بيرلسكوني: إسقاط القذافي كان ضرباً من الجنون.. وساركوزي "عراب" الحرب
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وسيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق
رام الله - دنيا الوطن
قال سيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، إن حكومته عارضت ووقفت ضد التدخل العسكري في ليبيا عام 2011، لكنها فشلت في ذلك.

وأكد بيرلسكوني، لقناة (Sky News 24)، أن التدخل العسكري الذي أطاح بنظام القذافي، كان عرابه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، متابعًا: "كافحت حتى النهاية لأني اعتبرت إسقاط القذافي، عن سدة الحكم ضربا من الجنون"، مبينًا أن الزعيم الليبي الراحل كان يسيطر على 104 قبيلة.

وأوضح "عندما كنا في باريس نناقش مع الولايات المتحدة إمكانية تشكيل تحالف، شنت فرنسا ضرباتها الجوية وقصفت ليبيا".

فيديو أرشيفي: بيرلسكوني يقبل يد القذافي

 

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