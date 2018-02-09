الاحتلال يعتقل شاباً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن بالخليل

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، شابا فلسطينياً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن قرب المسجد الابراهيمي في الخليل.



بدوره، أفاد ايلي شلزنجر مراسل موقع (بحدري حريديم) أن الفلسطيني المعتقل يبلغ من العمر 23 عاما، زاعما انه كان بحوزته سكينا وينوي تنفيذ عملية طعن.



من جانبه، أفاد موقع (0404) العبري، أن مجموعة من الجنود اشتبهوا بشاب لدى محاولته الدخول إلى قبر مجمع البطريركية فأوقفوه.



وأشار إلى أنهم عثروا بحوزة الشاب على سكين، وجرى نقله للتحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث.