فيديو وصور: إصابات في مواجهات مع الاحتلال بمحافظات الوطن

فيديو: صلاة الجمعة في العيساوية

فيديو: جانب من مواجهات مع الاحتلال عند حاجز حوارة بنابلس

صلاة الجمعة في العيساوية

صلاة الجمعة في العيساوية

صلاة الجمعة في العيساوية

مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

مواجهات باب الزاوية بالخليل

مواجهات باب الزاوية بالخليل

مواجهات باب الزاوية بالخليل

مواجهات المدخل الجنوبي في أريحا

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، في محافظات الوطن، احتجاجا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارته الى المدينة.القدسفي مدينة القدس، فقد ادى الالاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة على مدخل بلدة العيساوية شمال شرق المدينة، رفضا لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق البلدة.قطاع غزةوفي قطاع غزة، بدأ المتظاهرون يتوافدون الى نقاط التماس على الحدود، حيث شرعت قوات الاحتلال بإطلاق النار والغاز.رام اللهفي مدينة رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية المزرعة الغربية بالمدينة، والتي أسفرت عن اصابة شابين بالرصاص، وثالث مسن.وفي المقابل، أصيب جندي اسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت مع الشبان الفلسطينيين في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.في غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والشبان الفلسطينيين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، اسفرت عن اصابة شابين أحدهما في الرأس بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط فقد جرى نقلها الى مجمع فلسطين الطبي، بالاضافة الى عشرات الاصابات بالاختناق.نابلسفي مدينة نابلس، أصيب نحو خمسين مواطنا بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسي للدموع في المواجهات التي اندلعت في قرية بدرس بالمدينة.في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافة، قرية بيتا جنوب نابلس، واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين، أسفرت عن اصابة شاب.في السياق، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند حاجز حوارة وقرية مادما بالمدينة.الخليلوفي مدينة الخليل، فقد مارس المستوطنون عمليات عربدة في حارة جابر بمدينة الخليل، وسط انتشار للجيش الذي اطلق القنابل الصوتية صوب المواطنين، واحتجز عدداً من الشبان.إلى ذلك، شهدت منطقة باب الزاوية بالخليل، اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.طوباسوفي مدينة طوباس، اقتحمت قوة عسكرية اسرائيلية بلدة طمون قضاء المدينة.قلقيليةفي مدينة قلقيلية، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في كفر قدوم شرق المدينة.اريحافي مدينة أريحا، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الجنوبي للمدينة.