15 عملية سطو مسلح بأقل من شهر في الاردن

رام الله - دنيا الوطن

هزت عمليات السطو المسلح خلال الأسابيع الماضية ولغاية اليوم الجمعة، المجتمع الأردني الذي بدأ يتصارع مع ظاهرة خطيرة، أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين هذه الأيام.



وعلى الرغم من شروع مديرية الأمن العام بنشر صور المتورطين في هذه العمليات، لما لها من أثر وتداعيات كبيرة، إلا أن تلك الحوادث ما يزال يتوالى وقعها كـ"مانشيتات" في نشرات الأخبار لوسائل الإعلام المحلية وتناقلها من قبل الإعلام الخارجي.



نشر صور المتهمين



وكان مصدر أمني مسؤول في مديرية الأمن العام قال في وقت سابق لـ"الغد" إن الأخيرة اتخذت خياراً بنشر صور المجرمين في القضايا العامة وحددها بعمليات "السطو المسلح" من أجل ردع الآخرين في التفكير بهكذا أعمال، بعد ازدياد وتيرتها.



15 عملية في عمان والزرقاء وإربد



ووقعت في أقل من شهر، وتحديداً من 22 كانون الثاني/يناير الماضي ولغاية 8 شباط/فبراير الجاري، بحسب جردة لـ"الغد" من خلال متابعتها ورصدها وإجراء الاتصالات مع المصادر الأمنية 15 عملية سطو مسلح ومحاولة واحدة فاشلة.



وكانت أبرز العمليات هي السطو المسلح على 3 من أفرع البنوك في عمان، إلى جانب عمليات أخرى طالت محلات تجارية وصيدليات ومكتب بريد.



وتركزت عمليات السطو في كل من العاصمة وإربد والزرقاء.



بنك الاتحاد



وكان لافتاً أن شاباً لم يتجاوز عمره الـ24، قام بعملية سطو مسلح على فرع بنك الاتحاد في منطقة عبدون بعمان بـ 22 كانون الثاني/يناير الماضي، وتمكن من سلب 98 ألف دينار، فيما تمكن الأمن العام من إلقاء القبض عليه في أقل من ساعة واستعاد المبلغ.



وحكمت ظروف معينة؛ سرعة إلقاء القبض عليه، في الوقت الذي ظهرت فيه مشاعر متعاطفة مع الجاني بالتزامن مع رفع الحكومة لأسعار وفرض ضرائب جديدة على سلع وخدمات وكان أهمها رفع الدعم عن الخبز، وهو ما أثار غضباً رسمياً من هذا التعاطف، ودفع الجهات الحكومية والأمنية للتحذير من خطورة ذلك ثم نشر صورة الجاني.



ورغم تأكيد مصدر أمني على "قدرة الأجهزة الأمنية في ملاحقة هكذا مجرمين وضبطهم في أزمان قياسية"، إلا أنه أسر بأن "المشكلة تكمن مع الأشخاص الذين لا يمتلكون أسبقيات جرمية" دون أن يشير إلى أن هذا الشخص هو المقصود.



سطو على محلات تجارية وصيدليات



وآخر الشهر الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص ارتكب سطوين مسلحين على صيدلية ومحل تجاري ومحاولة سطو فاشلة على آخر بمدينة الزرقاء.



وانتهى الشهر، لكن المسلسل لم يتوقف فقد شهد شباط/فبراير الجاري، العدد الأكبر من الحوادث، بدأت بالسطو على صيدلية ومحليين تجاريين بشكل متزامن في مدينة عمان، وتمكن الأمن العام من إلقاء القبض على المتورطين وهم 3 ونشر صورهم لوسائل الإعلام وتبين أنهم من أصحاب الأسبقيات الجرمية.



وفي 6 شباط/فبراير الجاري أيضاً، ألقت الأجهزة الأمنية بأقل من 24 ساعة القبض على 3 مشبوهين تورطوا في 3 قضايا سلب تحت تهديد السلاح في محافظة إربد.



7 شباط/فبراير الجاري، شهد عمليات سطو مسلح على مكتب بريد الضليل في محافظة الزرقاء وسلب 24 ألف دينار من قبل مجموعة من الملثمين ألقي القبض عليهم في اليوم التالي، وتبين أنهم 3 بينهم موظف في المكتب وفتاة، تبعه سطو بأداة حادة على محل تجاري في الزرقاء وسلب 200 دينار من صاحبه.



البنك العربي



وفي 8 شباط/فبراير الجاري، قام شخص بالسطو المسلح على فرع البنك العربي في منطقة المدينة الرياضية بعمان وسلب 45 ألف دينار و25 ألف دولار، لكن سرعة تجاوب المواطنين مكنت من إلقاء القبض عليه خلال دقائق بعد فراره من مكان الحادثة.



وليل الخميس الجمعة، من التاريخ السابق، اقتحم ملثمان صيدلية في حي الصحابة التابعة لمنطقة مرج الحمام وتمكنا من سلب 500 دينار تحت تهديد السلاح، كما قاما بالسطو على صيدلية أخرى في منطقة الشمسياني.



إلى ذلك أكد مصدر أمني مسؤول في مديرية الأمن العام لـ"الغد" أن "المديرية باشرت إجراءات جديدة لمواجهة جرائم السطو المسلح"، فيما طالب خبراء بتشديد العقوبات على منفذي هذه الجرائم وعدم التهاون معها إطلاقاً.