مباشر | تغطية خاصة | مواجهات جمعة الغضب في محافظات الوطن

ترامب: القدس أزيحت عن طاولة المفاوضات.. وترسيم الحدود يكون بين الطرفين

ترامب: القدس أزيحت عن طاولة المفاوضات.. وترسيم الحدود يكون بين الطرفين
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "وقف عند كلمته، وأوعد فأوفى"، عندما أعلن القدس عاصمة لإسرائيل وأعلن انه سينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وذكر ترامب لصحيفة (يسرائيل هيوم) المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أنا أؤمن أن القدس كانت ملفا ذي أهمية قصوى بالنسبة لي ولذلك أعلنت أنها العاصمة العظيمة لكم. هذا القرار المهم أيضا بالنسبة للكثير من الناس الذين شكروني على ذلك".

وأكد ترامب ردا على سؤال حول القصد من تصريحه في مؤتمر دافوس الاقتصادي عندما قال إن "مسألة القدس أزيلت من طاولة المفاوضات"، أن "إزالة القدس من طاولة المفاوضات تعني أن القدس هي عاصمة إسرائيل، إلا أن ترسيم الحدود بين الطرفين تكون من خلال اتفاق بينهما (طرفي النزاع الإسرائيلي والفلسطيني – المحرر)"، مؤكدا أنه بالتالي سيوافق على أي اتفاق بين الطرفين في هذا الشأن.

وأوضح الرئيس الأمريكي، "كي نكون صادقين أكثر، هنالك الكثير أيضا ممن لم يرضوا بهذا القرار، لكن من جهتي فإنه كان وعد مهم أطلقته، والآن أوفيت به".

ورد ترامب على سؤال الصحيفة الإسرائيلية، إذا ما كان منذ البداية قد خطط بإيفاء الوعد الذي أطلقه في الحملة الانتخابية، أجاب "طبعا، قلت إنني سأقوم بحال نجاحي باتخاذ هذا القرار في العام الأول من لحظة انتخابي رئيسا للولايات المتحدة، وأنا أتفهم لماذا لم يقم الرؤساء السابقون للولايات المتحدة باتخاذ هذا القرار في السابق، لأن هنالك الكثير من الضغوط التي مورست في هذا الشأن، وأنا أعرف تماما أن عدم اتخاذهم في السابق هذا القرار كان بسبب ممارسة ضغوطات هائلة عليهم".

أخبار ذات صلة

بحر: لا نسعى للحرب مع إسرائيل وجاهزون لصد أي عدوان

بحر: لا نسعى للحرب مع إسرائيل وجاهزون لصد أي عدوان

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن بالخليل

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن بالخليل

فيديو وصور: إصابات في مواجهات مع الاحتلال بمحافظات الوطن

فيديو وصور: إصابات في مواجهات مع الاحتلال بمحافظات الوطن

اغلاق معبر رفح البري بسبب الظروف الامنية في سيناء

اغلاق معبر رفح البري بسبب الظروف الامنية في سيناء

محافظ خانيونس: الرئيس محمود عباس يرفض كل التنازلات و الحلول المجزئة

محافظ خانيونس: الرئيس محمود عباس يرفض كل التنازلات و الحلول المجزئة

برئاسة هنية.. وفد رفيع من حركة حماس يتوجه إلى القاهرة

برئاسة هنية.. وفد رفيع من حركة حماس يتوجه إلى القاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بحر: لا نسعى للحرب مع إسرائيل وجاهزون لصد أي عدوان

بحر: لا نسعى للحرب مع إسرائيل وجاهزون لصد أي عدوان

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن بالخليل

الاحتلال يعتقل شاباً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن بالخليل

محافظ خانيونس: الرئيس محمود عباس يرفض كل التنازلات و الحلول المجزئة

محافظ خانيونس: الرئيس محمود عباس يرفض كل التنازلات و الحلول المجزئة

صور: وزارة السياحة والآثار تعلن عن اكتشاف أثرى مهم

صور: وزارة السياحة والآثار تعلن عن اكتشاف أثرى مهم

عربي

بيرلسكوني: إسقاط القذافي كان ضرباً من الجنون.. وساركوزي &#34;عراب&#34; الحرب

بيرلسكوني: إسقاط القذافي كان ضرباً من الجنون.. وساركوزي "عراب" الحرب

15 عملية سطو مسلح بأقل من شهر في الاردن

15 عملية سطو مسلح بأقل من شهر في الاردن

تدمير جسر أقامه العسكريون الروس عبر نهر الفرات شرقي سوريا

تدمير جسر أقامه العسكريون الروس عبر نهر الفرات شرقي سوريا

القبض على بريطانييْن من أخطر عناصر تنظيم الدولة بسوريا

القبض على بريطانييْن من أخطر عناصر تنظيم الدولة بسوريا

منوعات

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: بنطلون سلمى رشيد الضيق يتسبب بازمة لقناة مغربية

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو: شاهد أول ظهور لطفلي زينة و أحمد عز في عيد ميلادها

فيديو:&#34;MBC &#34; تُكذب &#34;نوال الكويتية&#34; وترد على &#34;شرين&#34;.. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو:"MBC " تُكذب "نوال الكويتية" وترد على "شرين".. وهذه الحقيقة كاملة

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف &#34;دومينيك&#34; تكشف زواجها السري

فيديو: صورة لرجل يُقَبل كتف "دومينيك" تكشف زواجها السري