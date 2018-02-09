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محافظ خانيونس: الرئيس محمود عباس يرفض كل التنازلات و الحلول المجزئة

محافظ خانيونس: الرئيس محمود عباس يرفض كل التنازلات و الحلول المجزئة
رام الله - دنيا الوطن
التقى الدكتور احمد الشيبي محافظ خان يونس الهيئة الفلسطينية للمتقاعدين العسكرين في محافظة خان يونس وتباحث الطرفان اوضاع المتقاعدين ودورهم في خدمة ابنائهم والوطن .

واكد الشيبي على الخبرة العسكرية لدى المتقاعدين وعن دورهم في تأسيس الثورة
الفلسطينية ومشاركتهم في كل مراحل الثورة الفلسطينية واستعرض المحافظ معهم بطولات ومواقف .

واكدت الهيئة الفلسطينية للمتقاعدين العسكرين على دعمها لقرارات القيادة الفلسطينية والتزامها الكامل بقرارات الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية وجددت الهيئة البيعة للرئيس عباس .

وقال المحافظ في تصريح صحفي ان القيادة الفلسطينية يمارس عليها ضغوط هائلة من اجل التنازل والقبول بحلول منقوصة الا ان القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس ترفض كل التنازلات و الحلول المجزئة .

واكد الشيبي بان الاحتلال يمارس حماقات ضدد الشعب الفلسطيني وان حكومة دولة الاحتلال ليس لها أي بعد نظر او أي رؤية سياسية الا الكذب والتضليل على المجتمع المحلى والدولي .

وقال المحافظ حول الحديث عن حرب على قطاع غزة تلوح في الافق اكد المحافظ ان الاحتلال لن يجني من شعبنا سوى الهزيمة والذل وان الشعب الفلسطيني بصمود وقوة ارادة سيفشل كل المؤامرات وان الحرب لن تنال من عزيمتنا مهما كان الثمن .

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