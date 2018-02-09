برئاسة هنية.. وفد رفيع من حركة حماس يتوجه إلى القاهرة

خاص دنيا الوطن

أكد مصدر لـ "دنيا الوطن" اليوم الجمعة، أن وفدا من حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية رئيس مكتبها السياسي في طريقه إلى جمهورية مصر العربية.



وأفاد المصدر، بأن الوفد يتكون من الدكتور خليل الحية وروحي مشتهى وفتحي حماس ويرأسهم هنية.



وأوضح المصدر ذاته، ان الزيارة جاءت لاستكمال الجهود وتعزيز العلاقة الثنائية بين الطرفين.



بدوره أفاد فوزي برهوم المتحدث أن وفداً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة اسماعيل هنية رئيس مكتبها السياسي غادر الى العاصمة القاهرة.



وبين برهوم في تصريح صحفي أصدره والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه ان الوفد مكون من خليل الحية وروحي مشتهى وفتحي حماد.



وبين برهوم انه من المقرر أن يلتقي الوفد مسؤولين مصريين، في اطار جهود الحركة للتشاور مع مصر للتخفيف عن الاهالي في قطاع غزة وفكفكة أزماته المختلفة والتي أوصلت القطاع إلى حافة الهاوية، ولاستكمال اتفاق المصالحة على اساس اتفاق 2011 و2017 ولدفع الجهود المصرية لإتمامها، بالاضافة الى أن الزيارة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الحركة لحماية القضية الفلسطينية ومواجهة القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس ومواجهة الاستيطان.