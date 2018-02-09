صور: وزارة السياحة والآثار تعلن عن اكتشاف أثرى مهم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة السياحة والاثار عن اكتشاف مقبرة اثرية تعود الى الفترة البيزنطية الى الغرب من مدينة نابلس.وأكدت الوزارة ان الاكتشاف ظهر نتيجة قيام طواقم الوزارة بأجراء حفريات إنقاذيه بالقرب من أحد المواقع الاثرية غرب المدينة.واظهرت التنقيبات ان المقبرة منحوتة في الصخر وتحتوي على تسع حجرات دفن وساحة وسطى و(تابوت) حجري متوسط الحجم.وقد احتوت المدافن على مجموعة من المرفقات الجنائزية التي كانت جزء من طقوس وعادات الدفن في تلك الفترة بحيث كانت توضع مع الشخص الميت حسب العادة.كذلك تم العثور على مجموعة من الهياكل العظمية داخل حجرات الدفن تعود لأشخاص من اعمار مختلفة، مجموعة من المواد الاثرية منها زجاجية وفخارية ومعدنية استخدمت في التقديمات الجنائزية التي شاعت بتلك الفترة.وأكدت الوزارة أن العمل في الموقع ما زال جاري حتى الان، وان طواقم الوزارة تقوم بأعمال تنقيب وتوثيق شاملة من اجل الكشف بشكل دقيق عن جميع المقتنيات الاثري داخل هذا الموقع ودراستها.وأكدت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة، على اهمية هذا الاكتشاف والذي من شأنه ان يغني المادة العلمية لتلك المنطقة بمعلومات جديدة ومفيدة لم تكن معروفة من قبل، مشددة على ان هذا الاكتشاف سيسهم في زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته.