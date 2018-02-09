في غزة.. ارتفاع سعر كيلو الدجاج إلى 17 شيكلاً

خاص دنيا الوطن

أعلن المهندس طاهر أبو حمد مدير دائرة الانتاج الحيواني في وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، أن سعر كيلو الدجاج إلى 17 شيكلاً، اليوم الجمعة.



وعزا أبو حمد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، سبب هذا الارتفاع الكبير إلى تعرض المزارعين خلال الفترة السابقة إلى خسائر وصلت الى ثلاثة ملايين دولار شهرياً، والذي أسفر عن انقطاع المزارعين عن التربية، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع مؤقت لمدة أسبوع أو اسبوعين، متوقعًا أن تعود الاسعار للانخفاض يوم 20 الشهر الحالي.



ولفت أبو حمد إلى أن سعر الدجاج الكبير أرخص من الدجاج الصغير، مرجعًا سبب ذلك إلى أن تكاليف تربية الدجاج الصغير باهظة على المزارع.