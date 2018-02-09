أردوغان يُقاضي أوغلو

فيديو أرشيفي: اردوغان يحرج زعيم المعارضة التركية "كمال كلجدار اوغلو"



رام الله - دنيا الوطنرفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوى قضائية بحق زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، بدعوى "إساءة" الأخير له.وقالت وكالة (الأناضول): إن أردوغان رفع الدعوى في المحكمة الابتدائية في العاصمة أنقرة، مطالبا بتعويض (يبلغ قدره 65 ألف دولار أميركي) من قليجدار أوغلو عن إساءته التي جاءت في كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في مجلس النواب التركي الثلاثاء الماضي.وجاء في نص الدعوى أن ادعاءات قليجدار أوغلو التي وجهها ضد أردوغان، عارية عن الصحة، حيث انتقد أوغلو اردوغان واصفا إياه بـ(الدكتاتور)، كما دعاه الى فتح حوار مع الرئيس السوري بشار الأسد وهو ما رفضه أردوغان.إلى ذلك، اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري الرئيس التركي بدعم تنظيم الدولة، حيث رد اردوغان بالقول أن على أوغلو أن يستقبل اذا لم يتمكن من اثبات ذلك.